Von Helmut Wenzel

Zams – Im Umfeld der Venetbahn-Talstation liegt hochwertiges Bauland brach. Es sind mehrere Wiesen im Ortsteil Unterengere, wo auch die umstrittene Wohnanlage der gemeinnützigen Tiroler Wohnungseigentum (WE) GmbH gebaut werden soll – die TT berichtete.

Unabhängig vom Wohnprojekt der WE will die Gemeinde Zams eine Erschließungsstraße ins Bauland errichten, wie Bürgermeister Siggi Geiger am Dienstag bestätigte. Voraussetzung dazu ist allerdings ein so genanntes Bauland­umlegungsverfahren, das die Gemeinde beim Land eingeleitet hat. Vier getrennte Grundstreifen, zwei gehören der Diözese und zwei dem Zammer Unternehmer Thomas Walser, sollen durch Tausch oder Ablöse zusammengelegt werden. Geiger setzt auf Verhandlungen, „um eine Flächenoptimierung zu erreichen“. Beide Grundbesitzer sowie die Venet Bergbahnen AG müssten dann einige Quadratmeter abtreten, die zum Bau der Erschließungsstraße nötig sind.

„Von mir gibt es dazu sicher keine Zustimmung“, betonte Walser am Dienstag. Seine Begründung: „Die Gemeinde will, dass die WE ihr Wohnprojekt bauen kann. Ich unterstütze die Bürgerini­tiative, die sich aus bekannten Gründen gegen die geplante Wohnanlage wehrt.“ Weil beim Straßenprojekt möglicherweise öffentliches Interesse vorliegt, müsse er langfristig eine Enteignung befürchten.

Von einem Enteignungsverfahren könne keine Rede sein, entgegnete der Bürgermeister. Er setze weiterhin auf konstruktive Verhandlungen mit allen Beteiligten.

Zum Stand rund um die Wohnanlage stellte er klar: „Der Bauwerber hat, wie alle anderen auch, das Anrecht auf ein korrektes und transparentes Verfahren.“ Der Raumordnungsausschuss befasse sich „selbstverständlich auch mit der Anrainer-Stellungnahme, die während der Auflagefrist des Bebauungsplanes eingetroffen ist“.

In der Gemeinde gebe es eine Vormerkliste mit 140 Wohnungswerbern. „Zudem entstehen beim Krankenhaus-Ausbau bis zu 400 neue Arbeitsplätze in den kommenden Jahren. Dass wir zusätzlichen Wohnraum brauchen, liegt auf der Hand“, erklärte der Bürgermeister.

Die Bürgerinitiative, die eine Petition mit 450 Unterschriften gegen das Projekt eingereicht hat, verweist abermals auf „die völlig überdimensionierte und daher unverträgliche Wohnanlage“ sowie auf die prekäre Verkehrssituation in der Siedlung Unterengere. Von WE-Geschäftsführer Walter Soier gab es am Dienstag keine Stellungnahme.