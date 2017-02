Von Alexander Paschinger

Mils b. I. – „Ist er’s oder nicht?“, fragten sich viele Milser am Samstagabend, als die ZIB vom Parteitag der NEOS berichtete. Ja, er war’s, und ja, er ist Österreichs erster Bürgermeister, der den NEOS zugeordnet werden kann. „Im privaten Umfeld und in meinem Freundeskreis spüre ich weitgehende Unterstützung“, meint Markus Moser, der seit 2010 Bürgermeister von Mils ist, auf Nachfrage der TT zu seinem politischen Outing.

Tatsächlich hatte man Moser bislang eher der „schwarzen Reichshälfte“ zugeordnet. „Er war aber nie Parteimitglied“, erklärt der VP-Bezirkschef, VP-Klubobmann und Bürgermeister von Umhausen, Jakob Wolf. Ansonsten will er die Positionierung seines Bürgermeisterkollegen nicht weiter kommentieren. Außer: „Die Tirolerinnen und Tiroler wissen genau, dass das Glück nicht davon abhängt, jeden Tag eine neue Partei zu gründen.“ Als „reine Privatsache“ sieht auch Mosers Gegner im Gemeinderat, GV Bernhard Schöpf, das Bekenntnis seines Dorfchefs. Für die Gemeindepolitik glaubt Schöpf nicht, dass ein pinker Bürgermeister große Auswirkungen hat: „So wie in den 60er- oder 70er-Jahren, dass die falsche Farbe weniger Zuwendungen bedeutet – so ist es heutzutage nicht mehr.“

„Dass ich nicht rot, grün oder blau bin, das war wohl klar“, verweist Moser auf seinen familiären politischen Hintergrund. Immerhin war schon der Vater des 39-jährigen Anwalts, Gebhard Moser, 27 Jahre lang VP-Bürgermeister in der kleinen 540-Einwohner-Gemeinde an der Bezirksgrenze zu Landeck.

Zum politischen Grenzgänger wurde Markus Moser „vor etwa einem halben Jahr“. Sein Bekenntnis zu den NEOS legte er deshalb ab, weil „sie die glaubwürdigste Politik für die nächste Generation betreiben“, streicht Moser die Themen „Pensionen, Bildung und das Thema Freiheit“ heraus, das Bereiche wie Überwachung, Rede- und Reisefreiheit betreffe.

Keinen Hehl macht der Familienvater daraus, dass er „an wählbarer Stelle für den Landtag kandidieren möchte“. Im Superwahljahr 2018 sollten seiner Meinung nach die NEOS auch in den Landtag einziehen. „Die Umfrage der TT in der Weihnachtszeit hat fünf Prozent ausgewiesen. Damit wären wir im Landtag.“ Die Erstellung der Liste sei allerdings noch nicht so weit gediehen, als dass er sagen könne, an welche Stelle er gereiht wird.

Die Inhalte seiner neuen politischen Heimat seien jedenfalls „mehrheitsfähig“. „Ich kann das Parteiprogramm bis auf ein paar Kleinigkeiten – die allerdings komplette Nebenschauplätze darstellen – unterschreiben.“

Besonders pocht Moser darauf, dass sich die NEOS auf Bundes- und Landesebene konzentrieren. Seine Listenkollegen in Mils habe er informiert, dass die Gemeindefraktion eine unabhängige Bürgerliste bleibe. „Und ich würde auch die nächste Gemeinderatswahl nicht als NEOS-Kandidat bestreiten.“