Von Angela Dähling

Kolsassberg, Kolsass, Weer – Sie sind über die Jahre immer mehr zusammengewachsen und das sogar über die Bezirksgrenze von Schwaz und Innsbruck-Land hinaus. So haben Kolsass, Kolsassberg (Bezirk Innsbruck-Land) und Weer (Bezirk Schwaz) eine gemeinsame Volks- und Hauptschule und Kinderkrippe, gemeinsame Sportstätten, ein gemeindeübergreifendes Vereinswesen und eine gemeindeübergreifende Nachmittagsbetreuung für die Kinder.

Sogar ein gemeinsames Gewerbegebiet, in dem die Kommunalsteuern geteilt werden, gibt es in Kolsass. „Die drei Gemeinden kauften den Grund in den 1970er-Jahren gemeinsam als Fußballplatz. Als dieser verlegt wurde und daraus vor rund zehn Jahren ein Gewerbegebiet wurde, waren wir bereit, die Kommunalsteuer nach Einwohnerschlüssel mit den anderen beiden Gemeinden zu teilen“, sagt BM Hansjörg Gartlacher aus Kolsass.

Sein Kolsassberger Kollege Alfred Oberdanner verweist auf das gemeinsame Skigebiet auf seinem Gemeindegrund. „Das hätte zugesperrt werden müssen, weil wir das allein nicht gestemmt hätten“, sagt Oberdanner. Weil die beiden Nachbargemeinden nun beim Hoferlift mit im Boot sind, konnte das Kleinskigebiet mit Schlepplift und Zauberteppichen modernisiert werden und beherbergt sogar eine Skischule. 950.000 Euro wurden gemeinsam investiert.

BM Oberdanner nennt die Kooperationen mit den Nachbargemeinden „einen Segen“ für seine finanzschwache Gemeinde. Sein Weerer Kollege Markus Zijerveld sieht sogar noch weitaus mehr Potenzial.

Seiner Meinung nach wäre die Zusammenlegung der drei Gemeinden zu einer das Beste für alle. „Wenn wir bis auf das Kommunalpolitische ansonsten alles gleich ließen, gäbe es dadurch nichts zu verlieren, aber die Möglichkeit für Verbesserungen“, sinniert Zijerveld und denkt etwa an eine Raumordnung, die ein der Versorgung dienendes Gewerbegebiet im gemeinsamen Zentrum und Industrieansiedelungen am Ortsrand ermöglichen würde. „Wenn wir das Konkurrenzdenken aufgeben, können wir gemeinsam was gewinnen, das wir teilen können“, meint er. Der Weerer Dorfchef glaubt allerdings, dass das Klima derzeit nicht so gut sei, um dieses große Projekt gemeinsam lösen zu können. Wobei die Verlegung der Bezirksgrenze nur eine Formalsache sei. Aber nebensächliche Sachen wie die Frage nach dem neuen Ortsnamen und jene, zu welchem Bezirk dieser zugehörig sein sollte, würden dabei dann zu Hauptsachen werden.

Der Kolsasser Bürgermeister Hansjörg Gartlacher bekennt sich zwar dazu, über Kirchturmgrenzen hinweg zu schauen und die Zusammenarbeit der drei Gemeinden weiter auszubauen. Aber eine Gemeindezusammenlegung geht ihm dann doch zu weit. „Das funktioniert nicht, da spielen viele emotionale Sachen eine Rolle“, meint er. Eine Verwaltungskooperation sei für ihn aber durchaus vorstellbar. Demnächst ist daher ein Ausflug ins Zillertal geplant: Dort wollen sich die drei Bürgermeister über die Verwaltungskooperation von Hippach und Schwendau genauer informieren.