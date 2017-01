Die Landesregierung rechnet in einer Aussendung Beispiele vor, die den Erfolg der Tarifreform illustrieren sollen. Wer aus der Heimatgemeinde von LHStvin Ingrid Felipe nach Jenbach pendelt, musste demnach bisher 894 Euro im Jahr bezahlen. In Zukunft sei die Strecke Rum-Jenbach mit dem Tirolticket für 490 Euro um 404 Euro (45 Prozent) günstiger. Wer aus der Heimatgemeinde von LH Günther Platter nach Telfs pendle, musste bisher 1.327 Euro im Jahr bezahlen. In Zukunft gäbe es die Strecke Zams-Telfs mit dem Tirolticket für 490 Euro, also um 837 (63 Prozent) Euro günstiger.