Von Alexander Paschinger

Imst – Erstmals liegt das ordentliche Budget der Stadt Imst bei über 30 Millionen Euro und erstmals schlug sich auch die 10.000-Einwohner-Marke im Haushalt mit zusätzlichen 866.300 Euro bei den Ertragsanteilen nieder. Finanzreferent und Vize­bürgermeister Gebi Mantl brachte am Dienstag ein Rekordbudget zur Abstimmung: 30,512.600 Euro im ordentlichen und 10,55 Mio. Euro im außerordentlichen Haushalt. Gemeinsam mit dem Voranschlag der Stadtwerke Imst geht es „um 55 Mio. Euro“, wie Stadtchef Stefan Weirather ergänzte. Und so wurde das Budget auch mit 17:2 angenommen (die FP stimmte ohne Begründung dagegen).

Die frei verfügbaren Mittel, so führte Mantl aus, steigen heuer auf knapp 1,08 Mio. Euro, durch neue Darlehensaufnahmen von 6,5 Mio. Euro steigt der Schuldenstand von 21,55 Mio. Euro bei Umsetzung aller Pläne auf 25,4 Mio. Euro. Wobei der Verschuldungsgrad trotzdem von zuletzt 74,14 auf voraussichtlich 72,12 Prozent sinkt.

Zwei Sitzungen hatte der Finanzausschuss gebraucht, um das 350-Seiten-Werk aufzustellen und 1,2 Mio. Euro an Wünschen auszugleichen. Im außerordentlichen Haushalt wurden 2,03 Mio. für die Innenstadt, 2 Mio. für das Betagtenheim, 1,09 Mio. für den Kindergarten Auf Arzill und 1 Mio. Euro für den Zubau der Hermann-Gmeiner-Schule budgetiert. Für Grundankäufe, konkret das Stadtcafé im Rahmen des geplanten Kulturquartiers, stehen 320.000 Euro bereit. GR Gitti Flür bedauerte, dass der Spielplatz in der Oberstadt mit nur 90.000 Euro bedacht wurde, wo doch ein Gesamtprojekt mit WC und Tartanbahn 400.000 Euro benötige. GR Norbert Praxmarer würde lieber in ein E-Fahrzeug für Fahrten des Stadtamtes investieren als allein 40.000 Euro in einen Brunnen in Auf Arzill.

Kontroversiell wurde es beim mittelfristigen Finanzplan. Der umfasst Innenstadt, Kanal, Hochwasserschutz, neue Feuerwehrhalle oder auch den Museumszubau. Hier vermisste StR Andrea Jäger etwa den Ausbau beim Pflegezentrum Gurgltal, StR Friedl Fillafer ein Bekenntnis zu einem Hallenbad.