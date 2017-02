Von Denise Daum

Schönberg, Mieders – Die Gemeinden Schönberg und Mieders bekommen noch heuer ein Bauamt. Das entschieden die Gemeinderäte bei ihrer gemeinsamen Sitzung am Dienstagabend. Während die Schönberger einstimmig dafür waren, gab es in Mieders Enthaltungen. Grund dafür ist der Standort: Das Büro des erst anzustellenden neuen technischen Baukoordinators wird sich am Eingang zum Gemeindeamt Schönberg befinden. „Sehr bedauerlich für Mieders“, findet Gemeinderat Walter Jenewein (Zukunftsliste Mieders). „Wir sind die stärker wachsende Gemeinde.“ Ähnlich sieht das Manfred Leitgeb, Listenführer von der Unabhängigen Liste aller Gemeindebürger. „Das Bauamt gehört in die größere Gemeinde, weil wir ja auch mehr Verfahren haben.“

Für den Großteil der Mandatare ist der Standort aber kein Problem. Auch weil im Gegenzug dazu der Miederer Bürgermeister Daniel Stern der Chef des neuen Koordinators ist. „Hinzu kommt, dass der neue Mitarbeiter nicht den ganzen Tag im Büro sitzt. Vielmehr ist der Baukoordinator mobil und in den Gemeinden auf Baustellen unterwegs“, sagt Stern.

Die Investitionssumme beträgt rund 57.000 Euro. Die Mehrkosten pro Jahr sollen bei rund 62.000 Euro liegen – es könnte aber auch weniger sein, wie Daniel Stern erklärt. „Wir haben jetzt einmal vorsichtig gerechnet. Vielleicht werden wir durch die neue Stelle mehr als kalkuliert einsparen.“ Im Vordergrund stehe aber die Dienstleistung und die Qualitätssteigerung für den Bürger. Die Kostenaufteilung sieht vor, dass Mieders 63 Prozent übernimmt.

Schönbergs Bürgermeister Hermann Steixner rechnet damit, dass nach den Adaptierungsarbeiten des Büros und der Ausschreibung der Stelle das Bauamt im Spätsommer in Betrieb gehen wird.