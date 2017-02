Innsbruck – Der Antrag für eine Volksbefragung über die Bewerbung von Tirol/Innsbruck für Olympische Winterspiele 2026 wird im März-Landtag behandelt. Denn für die schwarz-grüne Landeskoalition war das Ansinnen der Liste Fritz am Mittwoch noch keinesfalls dringlich. Die Diskussion darüber, ob eine mögliche Bewerbung auch vom Abstimmungsverhalten in Innsbruck abhängen soll, ist jedoch bereits voll entbrannt. Sofern die Machbarkeitsstudie eine Kandidatur empfiehlt, wird die Volksbefragung voraussichtliche Ende September/Anfang Oktober abgehalten.

Bei der letzten Olympia-Volksbefragung im März 1997 fühlte sich der damalige Bürgermeister und jetzige Landtagspräsident Herwig van Staa (VP) an das negative Ergebnis in der Landeshauptstadt gebunden. Landesweit stimmten hingegen 69 Prozent für eine Kandidatur. Für LH Günther Platter (VP) und Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer ist deshalb der tirolweite Ausgang bindend. Herwig van Staa bleibt jedoch bei seiner bereits vor 20 Jahren vertretenen Position. „Sollte Innsbruck tatsächlich die Host City bzw. die Bewerbungsstadt sein, muss das Ergebnis der Landeshauptstadt auch Gültigkeit haben.“

Van Staa geht allerdings nicht zwingend davon aus, dass der olympische Hotspot Innsbruck sein wird. „Ich kann mir gut vorstellen, dass sogar das Land Tirol selbst als Veranstalter auftreten möchte. Dann wäre nur das Landesergebnis ausschlaggebend.“

Erstmals äußerten sich die Grünen zur bevorstehenden Volksbefragung. Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe will noch die Machbarkeitsstudie abwarten: „Aber es wäre sicher keine gute Idee, die Bewerbung durchzuziehen, wenn die Innsbrucker dagegegen sind, aber die Landeshauptstadt der offizielle Austragungsstadt wäre.“ Ähnlich argumentiert der grüne Klubchef Gebi Mair. Die Interessen der Stadt müsse man berücksichtigen, deshalb werde es keine Bewerbung gegen den Willen der Bevölkerung geben.

Gebannt blicken Tirols Olympioniken in die Schweiz. In Graubünden findet bereits am 12. Februar die Volksabstimmung zur Olympia-Kandidatur statt. Im Mittelpunkt steht das Bewerbungsbudget von 25 Millionen Euro. Die Hypothek der Ostschweizer ist vergleichbar mit jener in Innsbruck: 2013 hatten 52,7 Prozent der Bevölkerung die Bewerbung für die Winterspiele 2022 abgelehnt. (pn)