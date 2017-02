Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Innsbruck wie zu Lebzeiten von Kaiser Maximilian I. Ein solches 360-Grad-Panorama des Künstlers Yadegar Asisi soll sozusagen der kulturelle Höhepunkt der Gedenkfeierlichkeiten anlässlich des 500. kaiserlichen Todestages im Jahr 2019 werden. Zumindest hegt Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) diese Pläne. Mit LH Günther Platter und Kulturlandesrätin Beate Palfrader ist die Stadt bereits seit Wochen darüber im Gespräch. Doch nun könnte Oppitz-Plörer der eigene Gemeinderat einen Strich durch die Rechnung machen.

Denn nun stellt sich auch mit den Grünen der zweite städtische Koalitionspartner offen gegen diese Idee. Wie Klubobfrau Uschi Schwarzl heute auf Anfrage der TT bestätigte, hat sich der achtköpfige grüne Gemeinderatsklub mit sieben Stimmen gegen das Maximilian-Projekt ausgesprochen. Lediglich Planungsstadtrat Gerhard Fritz soll sich der Stimme enthalten haben. „Es sind nicht nur die hohen kalkulierten und in ihrer tatsächlichen Dimension noch nicht absehbaren Kosten, sondern vor allem auch gute kulturpolitische Gründe, die uns veranlassen, dem Projekt eine Absage zu erteilen“, sagt Schwarzl.

Ein neues Rundgemälde ist für die Grünen demzufolge als Erzähl-Medium „zu statisch“ und nicht nachhaltig. Stattdessen sollten Bund, Land und Stadt Kunstschätze und Bauwerke aus der Zeit Maximilians besser sichtbar machen. Das sei besser, als „dem ohnehin schlecht besuchten Panorama am Berg­isel ein weiteres hinzuzufügen“. Zudem befürchten die Grünen, dass der hierfür nötige Umbau der Rotunde am Rennweg selbige auf immer auf diese Nutzung festlegen würde. Das, so Schwarzl, widerspreche aber dem Ergebnis des 2013 durchgeführten Bürgerbeteiligungsprozesses.

Bereits am Montag hatten sich FP und SP in Innsbruck gegen die Panorama-Idee ausgesprochen. Die Stadt-VP forderte vor einem Ja eine „deutliche finanzielle Beteiligung von Bund und Land“.

Zusammen halten Grüne, SPÖ und die vereinigten blauen Listen im Innsbrucker Gemeinderat 20 von 40 Mandaten. Laut Stadtrecht gilt ein Antrag bei Stimmengleichheit als abgelehnt. Und damit stehen die Rotundenpläne – zumindest aus Innsbrucker Sicht – auf der Kippe.

Wie berichtet, laufen seit Wochen intensive Verhandlungen auch mit Asisi. Der Künstler war bereits Mitte Jänner in Innsbruck auf Stippvisite, am Wochenende traf sich Oppitz-Plörer mit dem Künstler in Leipzig. Ersten Informationen zufolge kämen Produktion und die fünfjährige Leihgabe des Innsbruck-Panoramas auf rund 4,5 Mio. €. Noch offen sind die Kosten für die Rotunden-Sanierung. Kolportiert wurden zuletzt zehn Mio. €. Das Land hält sich zu diesen Ideen noch mehr als bedeckt.