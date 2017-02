Innsbruck - Die Tiroler ÖVP und die oppositionelle FPÖ haben sich am Mittwoch im Landtag darüber gestritten, wer in Sachen Sicherheit der „Herr im Ring“ ist. Die FPÖ forderte angesichts der sexuellen Übergriffe zu Silvester in Innsbruck ein schärferes Vorgehen und Verschärfungen im Strafrecht. LH Günther Platter (ÖVP) verwies auf das neue Regierungsabkommen und die Sicherheitsvereinbarung für Tirol.

Einmal mehr machten die Freiheitlichen auch die „kriminelle Nordafrikanerszene“ in Innsbruck zum Thema. Parteichef Markus Abwerzger verlangte in der Fragestunde des Landtages unter anderem eine Erhöhung des Strafrahmens beim Dealen im öffentlichen Raum sowie die Überführung des „illegalen Aufenthaltes“ vom Verwaltungs-in das Strafrecht. Zudem solle sich der Landeshauptmann dafür einsetzen, dass Marokko zum sicheren Drittstaat erklärt werde und die Abschiebungen von straffällig gewordenen Asylwerbern endlich funktionierten.

Platter „not amused“

Abwerzger „bedankte“ sich zudem bei Platter , da dieser in der Sicherheitspolitik immer nur freiheitliche Forderungen vortragen würde. Der Landeschef zeigte sich ob des Danks „not amused“ und meinte, der Unterschied zwischen ihm und der FPÖ bestehe darin, dass er Menschen nicht unter „Generalverdacht“ stelle. Platter zählte die im überarbeiteten Regierungsabkommen auf Bundesebene vorgesehenen Maßnahmen im Sicherheitsbereich auf. Dazu würden auch höhere Strafen bei sexuellen Belästigungen „in Gruppen“ zählen. Auch die Überführung des „illegalen Aufenthaltes“ vom Verwaltungs- in das Strafrecht sei auf Bundesebene bereits angedacht.

Zudem führte der Landeshauptmann die soeben mit dem Bund getroffene Sicherheitsvereinbarung ins Treffen. Diese würde unter anderem über 200 neu Polizisten in Tirol beinhalten. Auch auf das fixierte neue Sicherheitszentrum in der Landeshauptstadt sowie die auf Schiene gebrachte Polizeiinspektion am Hauptbahnhof verwies Platter. „Hier ist der Sheriff, dort der Hilfssheriff“, assistierte ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf seinem Parteichef und meinte mit ersterem Platter und zweiterem FPÖ-Klubobmann Rudi Federspiel.

Die anderen Fraktionen blieben im Schatten der die Führungsrolle in Sachen „Law and Order“ für sich reklamierenden ÖVP und FPÖ. SPÖ-LAbg. Thomas Pupp führte an, dass die Kriminalität etwa in Innsbruck zurückgegangen sei. Die Grüne LAbg. Gabriele Fischer meinte unter anderem, der „unsicherste Ort“ in unserer Gesellschaft sei leider noch immer die Familie und spielte dabei auf die „sexualisierte Gewalt“ an. Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter Schneider nahm Platter bei der Problematik der die Stadt „terrorisierenden“ Nordafrikanerszene bzw. der Abschiebung ihrer Mitglieder in die Pflicht. Schließlich habe es diese Problematik auch vor zehn Jahren schon gegeben, als der Landeshauptmann noch Innenminister war. (APA)