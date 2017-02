Von Harald Angerer

Kirchberg – Es geht wieder rund in Kirchberg – aber nicht, weil derzeit Hunderte irische Urlaubsgäste das Dorf stürmen. Nein, es sind wieder die Aschauer Kirchenmauer und der Anbau des Gredwirts, die die Wogen hochgehen lassen. Erst im Dezember wurde der Schwarzbau durch die Änderung des Bebauungsplanes weißgewaschen, nun gibt es schon wieder Aufregung, denn es wird bereits wieder gebaut.

Der neue Bebauungsplan befindet sich derzeit in der Auflage, er wird mit 15. Februar rechtskräftig. Auch die weitere Vorgangsweise wurde bei der Sondersitzung des Gemeinderats im Dezember klar festgelegt. Nach einer Bauverhandlung wird unter Aufsicht weitergebaut, immer in Absprache mit der Erzdiözese Salzburg. Mit dabei war auch Gemeinderat Wolfgang Haller (FP), Lebensgefährte der Besitzerin des Gredwirts in Aschau. Der Anbau wurde nicht bescheidgemäß durchgeführt, deshalb gab es einen Baustopp, der noch immer Geltung hat.

Das bestätigt auch Bürgermeister Helmut Berger (SP). Es seien zwar lediglich Windläden und eine Verschalung angebracht worden, „aber nichtsdestotrotz gab es dafür keine rechtliche Erlaubnis. Ich verstehe auch die Vorgangsweise des Bauwerbers nicht, dann es hätte ja nicht mehr lange gedauert, bis er weiterbauen hätte können“, sagt der Bürgermeister gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Verwundert zeigt sich hingegen Wolfgang Haller. „Wir haben nichts gebaut, nur die Windläden und die alte Verschalung wieder angebracht. Das mussten wir machen, sonst hätten wir den Gredwirt nicht mehr weiterbetreiben können“, sagt Haller. Das Ganze sei aber nur provisorisch, „wenn das auch schon strafrechtliche Relevanz hat, verstehe ich die Welt nicht mehr“, ärgert sich Haller.

Jedenfalls hat die Gemeinde das Vorgehen der BH zur Kenntnis gebracht, diese wird nun auch ein Verfahren einleiten. Auch will Berger, dass dieses Vorgehen in Kirchberg nicht Schule macht. „Sollte es in Zukunft weitere uneinsichtige Bauwerber geben, wird die Gemeinde Verwaltungsstrafen verhängen“, droht Berger.