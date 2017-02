Imst – Acht Millionen Euro wurden in den letzten Monaten für das geplante Kulturquartier angedacht, aber das lange anvisierte Hallenbad findet keine Erwähnung im mittelfristigen Finanzplan der Stadt Imst? Ob denn das Geld nicht besser eben in der Realisierung des Schwimmbades aufgehoben wäre? Diese Frage warf StR Friedl Fillafer im Budget-Gemeinderat am Dienstagabend auf.

Der Stadtrat fand auch Mitstreiter im bunt gemischten 19-köpfigen Gemeinderat. Etwa GR Helmuth Gstrein, der meinte, bei den acht Millionen für das Kulturquartier werde „groß gegackert, aber im Nest ist nicht viel drin“ und „Imst muss beim Hallenbad wieder aktiv werden“. Auch GR Helmut Knabl „fehlt mittelfristig das Hallenbad“. Da sah GR Norbert Praxmarer auch „den Landeshauptmann etwas in der Schuld. Vor der Wahl wurde uns angekündigt, dass von ihm etwas dazukommen wird.“

Beinahe verärgert wirkte Kulturstadtrat Christoph Stille­bacher: „Ich finde es falsch, das eine gegen das andere auszuspielen“, kommentierte er den Disput um Kulturquartier oder Hallenbad. Finanzreferent und Vizebürgermeister Gebi Mantl wiederum meinte zum Hallenbad: „Solange nichts auf dem Tisch liegt – der mittelfristige Finanzplan wird hier überbewertet.“ Das meinte auch Vizebürgermeister Stefan Krismer: „Hallenbad und Kulturquartier sind noch gar nicht entschieden. Wenn wir in den mittelfristigen Plan alle Wünsche aufnehmen, dann ist auf die nächsten drei Jahre schon alles verplant.“

Stadtchef Stefan Weirather fasste in seiner abschließenden Wortmeldung alle Budgetthemen zusammen. „Ein Hallenbad kostet nicht zehn, sondern 20 Millionen Euro“, verweist er auf notwendige Unterstützung der Landespolitik. „Ich will auch, dass wir schwimmen gehen können. Aber wir müssen aufpassen, dass die Stadt nicht baden geht.“ Beim Kulturquartier gelte es zu untersuchen, was machbar ist. 320.000 Euro für den Stadtcafé-Ankauf seien heuer vorgesehen. (pascal)