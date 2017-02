Wiesing, Brüssel — Europäische Union (EU) — mit diesem Begriff kann so mancher nicht viel anfangen. Was machen unsere Abgeordneten in Brüssel? Was bringt uns die EU überhaupt? Für viele ist die EU etwas, das weit weg ist. Doch Europa-Gemeinderäte wie Maria Chelucci aus Wiesing bringen die EU in die Gemeinden. Wie sie das anstellt, berichtet sie im Interview mit der Tiroler Tageszeitung.

Seit wann sind Sie EU-Gemeinderätin und wie wird man das überhaupt?

Chelucci: Ich bin seit etwa April des Vorjahres dabei. Machen kann das jeder Gemeinderat. Man muss seine Beweggründe angeben und ich glaube, wenn man gut in die Mischung passt, dann hat man gute Chancen.

Was war Ihr Beweggrund?

Chelucci: Ich stehe voll hinter dem Projekt EU. Ich glaube, dass gerade in Zeiten wie diesen ein Friedensprojekt Europa umso wichtiger ist und man zeigt, dass man mitgestalten will. Ich finde, dass die momentane Distanz zur EU über die EU-Gemeinderäte überwunden werden kann. Denn man weiß einfach zu wenig, wie das alles in Brüssel funktioniert.

Wie wollen Sie Ihr Vorhaben in der Gemeinde umsetzen?

Chelucci: Ein Schritt ist, mit den Leuten in der Gemeinde in Kontakt zu stehen, Licht in verschiedene Themen zu bringen, wie den EU-Austritt, der für mich ein fataler Schritt wäre. Bei der derzeitigen Weltlage ist es wichtig, klar zu sagen, wir sind Europa und wir halten zusammen. Ich fände es gut, einen Abgeordneten zu einem Vortrag im Gemeindeamt Wiesing einzuladen, um den Bürgern die EU begreifbar zu machen.

Wer wäre dafür geeignet?

Chelucci: Karoline Graswander-Hainz aus Landeck würde gerne kommen. Spannend fände ich auch Evelyn Regner.

Sie waren mit 24 weiteren EU-Gemeinderäten auf einer Info- und Fortbildungsreise in Brüssel. Was haben Sie mitgenommen?

Chelucci: Es ist total international dort, die Abgeordneten im Europaparlament sind sehr gebildet, jung und waren sehr bemüht, uns Einblick in ihre Arbeit zu geben. Das sind keine abgehobenen Leute. Zudem hat man wenig von Parteizugehörigkeit gespürt, höchstens von Seiten der FPÖ. Es scheint dort ziemlich gut zu funktionieren, dass sie sich austauschen. Kein Hickhack. Zudem nehme ich mit, dass dort voll gearbeitet wird, gerade was die Migrationspolitik angeht. Wir wären aufgeschmissen, wenn sich niemand darum kümmern würde.

Was hat Sie konkret beeindruckt?

Chelucci: Es wird betont, dass wir alle Menschen sind. Da hilft die Internationalität vor Ort sicher. Die Menschlichkeit bleibt im Vordergrund. Es geht nicht um Willkommenspolitik, sondern darum, dass es Plätze auf der Welt gibt, wo es außer flüchten keine Alternative gibt.

Es gibt einen so genannten „Ausschuss der Regionen". Was steckt dahinter?

Chelucci: Der Ausschuss ist ein beratendes Organ bestehend aus Leuten aller Bundesländer. Herwig van Staa hat den Vorsitz und LH Günther Platter ist sein Stellvertreter. Dort wird versucht, bis zur Basis hin relevante Themen zu diskutieren. Aber auch aufzuklären, welche Fördertöpfe es für europarelevante Projekte gibt, wie z. B. erneuerbare Energie.

Was kann man als normaler Bürger beitragen?

Chelucci: Zu den angebotenen Veranstaltungen gehen und zu den Themen, die einen berühren, versuchen, direktere Antworten zu finden. Dank diesem Netzwerk kann ich einfach eine Abgeordnete anrufen, nachfragen und erhalte kompetente Antworten. Es gibt auch ein Europatelefon, wo Fragen zur EU beantwortet werden. Ich würde mir wünschen, dass mehr Tiroler EU-Gemeinderäte werden und ein Netzwerk zum Austausch aus den verschiedenen Fraktionen entsteht.

Das Interview führte Eva-Maria Fankhauser