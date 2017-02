Von Wolfgang Otter

Kundl, Radfeld – Der Kundler Landwirt ließ vor dem Kundler Gemeindeamt am Donnerstagabend seinen Emotionen zu den geplanten Retentionsflächen am Inn freien Lauf: „Ein Drittel meiner Flächen kann ich nicht mehr bewirtschaften“, ärgerte er sich. Er ist einer der vielen Landwirte im Raum Kundl-Radfeld, dessen Feld künftig im Hochwasserfall überflutet werden soll. Nicht nur der Umstand, dass bis zu fünfeinhalb Meter Wasser auf seiner Wiese stehen werden, sondern auch die Tatsache, dass die Bewirtschaftbarkeit des Feldes durch steile bis zu 30 Meter breite Dämme für immer eingeschränkt wird, treibt ihn auf die Barrikaden. Und nicht nur ihn.

Zuvor hatten die Mitarbeiter des Landes und des Planungsbüros den Kundler Mandataren das „Generelle“ 250 Millionen Euro schwere Projekt präsentiert (die TT berichtete). Derzeit sind die Fachleute bei den acht Gemeinden des geplanten Verbandsraumes unteres Unterland zu Gast, um die detaillierten Fakten den Mandataren näherzubringen. Derzeit hat das Land die Planung und die Gespräche übernommen, zuständig wäre aber eigentlich der geplante Gemeindeverband.

Geplant ist neben umfangreichen Schutzmauern, dass im Ernstfall in Radfeld an die 4,1 Mio. Kubikmeter Wasser in Retentionsflächen geleitet werden können, in Kundl rund 1,3 Mio. Da das Wasser in Kundl (durch das natürliche Gefälle) höher gestaut wird, ist zumindest der Flächenverbrauch dort geringer.

Im Kundler Gemeinderat ernteten die Fachleute am Donnerstagabend mäßige Begeisterung für den Plan. „Wir und Radfeld müssen das Wasser schlucken, damit Wörgl sicher ist“, lautete der Tenor im Gemeinderat. Und das, „weil Wörgl mit dem Gewerbegebiet Fakten geschaffen hat“, ärgerte man sich. Tatsächlich, so war dem Vortrag zu entnehmen, würde Wörgl die meiste Fläche aus der gefährdeten Zone bekommen. Andererseits wird die Stadt auch rund die Hälfte der Gemeindebeiträge von bis zu 50 Mio. Euro an den Bauten schlucken müssen.

Kundl und Radfeld dürften das Epizentrum des Widerstandes gegen die Pläne werden. Denn auch in Radfeld berichtet Ortsbauernobmann Anton Wiener von bereits 24 Grundbesitzern, die eine Forderungsliste an die Planer unterschrieben haben. Und der Widerstand wächst. Dabei marschieren Landwirte und Radfelds Bürgermeister Josef Auer und der Gemeinderat Schulter an Schulter: Derzeit wird es aus Radfeld keine Zustimmung zur Umsetzung geben, stellt Auer auf Anfrage der TT klar. Der Radfelder Bauernvertreter betont, dass man zwar bereit sei, Grundstücke herzugeben, aber die Retentionsflächen müssten weiter nach Westen gerückt werden, „weil ansonsten keine Entwicklungsmöglichkeit für Radfeld mehr besteht“, der Maukenbach sei auf alle Fälle die Grenze, westlich davon werde man keinen Grund für das Vorhaben hergeben.

Noch eines fordern die Radfelder: Sie wollen den Baukostenbeitrag (für sie rund 1,5 Mio. Euro) an den noch zu gründenden Wasserverband nach Flächenverbrauch berechnet wissen. In Radfeld werden 150 Hektar benötigt, in Kundl sind es knapp 25 Hektar. Je mehr Fläche eine Gemeinde stellt, um so geringer sollte der Beitrag sein, fordert Radfeld. Derzeit wird das Retentionsvolumen zur Berechnung herangezogen.

Kritik kommt aus Radfeld auch an LKK-Präsident Josef Hechenberger, LA Alois Margreiter und LHStv. Josef Geisler. Sie seien zur Informationssitzung des Gemeinderats eingeladen gewesen, wären aber nicht gekommen. Das Nein aus Radfeld scheint fix, auch in Kundl ist eines zu erwarten, glaubt Vize-BM Michael Dessl, dessen Landwirtschaftsausschuss sich nun mit der Causa beschäftigt. Die Planer haben zwar durchblicken lassen, dass man die Anregungen einfließen lassen werde, aber es gebe Grenzen. Das ganze „Generelle Projekt“, in Österreich in dieser Art einzigartig, nochmals aufzuschnüren, sei schwierig. Die Optimierungsmöglichkeit der Retentionsflächen seien fast ausgereizt. Zudem würden als Überflutungsflächen nur Wiesen verwendet, die derzeit im Hochwasserfall unter Wasser stehen. Und was Radfeld anbelangt, so ist zu hören, wäre der Gewinn, dass der gesamte Siedlungsbereich aus der derzeitigen gelben Zone herausfällt. In Kundl würde sich das überschwemmte Freiland verringern.

Auch Kammnerpräsident Hechenberger, hat wenig Freude mit dieser Planung. „Eines ist klar, die Retentionsflächen kommen so nicht“, sagt Hechenberger und beruhigt die Landwirte. Man habe bereits erreicht, dass die Retentionsfläche von den Planern verkleinert wurde, seiner Meinung nach wäre es noch weiter möglich. 23 Hektar landwirtschaftlichen Grund durch die Dämme zu verlieren, sei nicht zu akzeptieren. Hechenberger wehrt sich gegen den Vorwurf von Dessl, dass er das Gespräch mit den Bauern suchen solle. Die Kammer, so der LKK-Präsident, habe sich intensiv um die Problematik gekümmert.

Noch einen Verhandlungsmarathon gibt es: die Gründung des Wasserverbandes. Am Montag soll es bei einer Sitzung um die Stimmenverteilung im Verband gehen.