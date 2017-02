Lienz, Innsbruck – In Osttirol kehrt ein altes Gespenst zurück, die Alemagna-Debatte ist neu entflammt. Ausgangspunkt war ein Treffen von Alemagna-Befürwortern aus dem Veneto mit den Obleuten der Osttiroler Planungsverbände sowie Touristikern – die TT berichtete. „Was genau dort gesprochen worden ist oder eben nicht, dazu gehen die Meinungen auseinander“, erklären Liste- Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und Bezirkssprecher Markus Sint in einer Aussendung. „Die Frage ist, wie die Osttiroler Funktionäre aus Wirtschaft, Tourismus und Politik sowie die Zuständigen in der Tiroler Landesregierung auf die Alemagna-Pläne reagieren und wie sie den Befürwortern in Italien antworten.“ Für die Liste Fritz seien die Ideen, eine Autobahn durch Osttirol zu planen, unsinnig. „Ein verkehrspolitisches Hirngespinst, das keine Lösung für Osttirol sein kann“, so Haselwanter-Schneider und Sint. „Das muss die Tiroler Politik, das müssen Landeshauptmann Platter und Landesrätin Felipe den Betreibern klarmachen.“

Die Liste Fritz will im Zuge einer Landtagsanfrage klare Positionen in Erfahrung bringen. Außerdem will man erfahren, was es mit der von den drei Obleuten der Planungsverbände angekündigten „ergebnisoffenen Studie zu Verkehr und Mobilität“ auf sich hat. „Wir wollen wissen, wer diese Studie erstellt, wer dabei mitredet, wo diese Studie ausgeschrieben wurde, wer sie bezahlt, wie viel sie kostet und wann diese Studie der Bevölkerung vorgestellt werden soll.“ Es gefällt der Liste Fritz nicht, dass in Hinterzimmern beschlossen wird, Studien zu diesem wichtigen Thema zu beauftragen.

Für die schriftliche Beantwortung der Landtagsanfrage haben LH Günther Platter und LR Ingrid Felipe nun fünf Wochen Zeit. (TT)