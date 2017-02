Von Helmut Mittermayr

Heiterwang – Ungewöhnliche Post bekamen die Heiterwanger Haushalte am Freitag zugestellt. Die Bevölkerung wurde in einem Schreiben der Gemeinde informiert, dass der Gemeinderat in einer Sachfrage trotz langer Debatten zu keiner Entscheidung gekommen ist und nun auf die vox populi zurückgreifen möchte; des Volkes Stimme soll also gehört werden. Worüber sich die Mandatare derzeit nicht drübertrauen, ist eine Standortfestlegung für einen künftigen Recyclinghof. Mitten im Dorf mit kurzen Wegen für alle oder Richtung Bichlbach im Straßenzwickel weit weg von allen Menschen, ist die Frage.

In zwei Gemeinderatssitzungen konnte trotz des Abwiegens aller Argumente keine Entscheidung gefunden werden. Einig ist man sich nur, dass Heiterwang endlich einen Recyclinghof braucht, in dem alles zusammengefasst wird. Die bisherige Situation mit mehreren Abgabeorten für verschiedene Abfallsorten „ist unbefriedigend“, wie es im Gemeindeschreiben heißt. Einer der beiden ins Auge gefassten Standorte liegt beim Fußballplatz im Dorf, wo jetzt schon die Wertstoffcontainer situiert sind. Direkte Anrainer im Unterdorf – sie wurden von der Kommune informiert – haben sich schriftlich dagegen ausgesprochen. Unter anderem befürchten sie eine Geruchsbeeinträchtigung durch Grasschnitt, heißt es von Seiten der Gemeinde.

Bürgermeisterin Beate Reichl hoffte auf eine rege Teilnahme und ein klares Votum. Hier handle es sich rechtlich gesehen um keine Volksabstimmung oder -befragung, die Meinung im Ort werde aber den Ausschlag geben. VBM Richard Baldauf weist darauf hin, dass es im Gemeinderat in dieser Frage „keinen Fraktionenkrieg“ gebe. Die unterschiedlichen Ansichten seien quer über alle Gruppen verteilt: „Die Befragung ist vielmehr ein Zeichen von Transparenz und Bürgernähe.“ BM Reichl: „Wir haben wirklich ein super Miteinander. Das hat nichts mit Fraktionen zu tun.“ Während Baldauf persönlich für die innerörtliche Variante stimmen wird, macht die Bürgermeisterin ihre Entscheidung noch vom Familienrat abhängig.

„Wahlberechtigt“ ist nur der Hauseigentümer oder Haushaltsvorstand. „Man kennt sich im Dorf, eine Stimme pro Haushalt ist genug“, sagen Reichl und Baldauf unisono.