Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Sitzungsprotokolle wurden ausgehoben, Akten nachgelesen und dazwischen eifrig telefoniert. Das, was das Innsbrucker Kontrollamt in Sachen Neubau der Feuerwache Wilten in ihrem Prüfbericht dem Kontrollausschuss am Donnerstag auf den Tisch geknallt hatte, führte gestern in den einzelnen Fraktionen zu teils regen Recherchen.

Das Projekt stand von Beginn an unter keinem guten Stern: angefangen von einer zweifelhaften Grundstücksauswahl über eine mehr als hinterfragenswerte Preisgestaltung beim Grundstücks- ankauf bis hin zu einer nachträglich fallen gelassenen Gewährleistungsklausel. All diese Mängel, Fehler, manchmal auch Ungereimtheiten und letztlich darauf aufbauend eben satte Mehrkosten für den in Summe 4,56 Mio. € teuren Bau listet der Prüfbericht in seiner komprimierten Form chronologisch auf.

Das, was der Bericht nicht kann, ist die Frage der politischen Verantwortung zu beantworten. Das dürfte aller Voraussicht nach in der Sitzung des Innsbrucker Gemeinderates am 15. Februar erfolgen. Dann wird der Bericht auf der Tagesordnung stehen. Der Klubchef der Bürgermeisterfraktion Für Innsbruck (FI), Lucas Krackl, hatte bereits am Donnerstag angekündigt, dort alle Fakten öffentlich zu machen und so auch klar aufzuzeigen, wer für was geradezustehen hat.

Die jahrelangen Verhandlungen und Debatten rund um den Neubau tangierten nämlich viele Politiker. Wie etwa die verstorbene Alt-BM Hilde Zach (FI). Oder den damals für das Feuerwehrwesen zuständigen FI-Vize-BM Christoph Platzgummer. Der heutige Kufsteiner Bezirkshauptmann sagte gestern, dass er lediglich für den Neubau der Wache eingetreten sei: „Grundstücksgeschäfte waren aber nie mein Ressort, sondern das von Zach.“ Er fühle sich durch den Bericht nicht angesprochen: „Das war alles nach meiner Zeit.“ Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) wollte sich vor der Gemeinderatssitzung nicht zu der Causa äußern. Unter ihrer Ägide wurde das Rechtsgeschäft finalisiert und im Gemeinderat 2010 zur Abstimmung gebracht.

Grünen-Planungsstadtrat Gerhard Fritz spricht bei der Feuerwache Wilten von einer „Altlast“, die Oppitz-Plörer übernommen hätte. Die Grünen seien in Oppositions- und auch ab 2012 in Regierungsfunktion gegen diesen Neubau aufgetreten. Die Frage der politischen Verantwortlichkeit sei vom Gemeinderat zu klären. Eine andere Möglichkeit gebe es nicht.

IIG-Chef Franz Danler sagt, das Grundstück sei erst nach erfolgtem Kauf durch die Stadt in die Immo-Tochter eingebracht worden. Mit dem Kaufgeschäft an sich habe die IIG nichts zu tun gehabt.

Abseits davon geben der für die Feuerwehren zuständige Vize-BM Christoph Kaufmann (FI) sowie der Landesfeuerwehrverband Entwarnung, was die Einsatzfähigkeit der Wache Wilten betrifft. Hatte das Kontrollamt doch aufgezeigt, dass einrückende Feuerwehrler nur über die schmale Brücke über den Geroldsbach zufahren können, die Zu- und Abfahrt der Einsatzfahrzeuge indes ausschließlich über den Autobahnanschluss erfolgen muss. Die Brückenzufahrt kann aber im Hochwasserfall nicht garantiert werden.

„Wir haben nicht den Standort, sondern nur die Pläne für das Gebäude geprüft“, sagt Landesfeuerwehrinspektor (LFI) Alfons Gruber. Die direkte Zufahrt zur A12 sei zweifellos ein Standort-Vorteil, der Geroldsbach indes eine andere Problematik: „Es gibt immer optimalere Lösungen.“ Die Einsatzfähigkeit der Wache sei „nicht beeinträchtigt“, beteuert auch Kaufmann. Zumal im Ernstfall ohnedies die Innsbrucker Berufsfeuerwehr zuerst alarmiert würde.