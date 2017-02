Pfaffenhofen – „Ein Ende der Parkplatzmisere in Pfaffenhofen und einen Mehrwert für die gesamte Region“ verspricht sich Standortbürgermeister Andreas Schmid von der neuen Park & Ride-Anlage am Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen. Gestern wurde das lang ersehnte Gemeinschaftsprojekt feierlich präsentiert.

Westlich des Bahnhofs entsteht ein dreistöckiges Parkdeck mit 298 Pkw-Plätzen, 80 Abstellplätzen für Fahrräder und 20 für Motorräder. 50 Prozent der Gesamtkosten von 4,9 Mio. Euro tragen die ÖBB, je 25 Prozent das Land (über den Verkehrsverbund Tirol, VVT) und neun Umlandgemeinden (Telfs, Mieming, Stams, Wildermieming, Pfaffenhofen, Mötz, Oberhofen, Obsteig, Flaurling). Laut Erich Pirkl, Geschäftsführer der ÖBB Immobilien GmbH, sollen Baufeldfreimachung und Leistungsausschreibungen noch heuer erfolgen, der Baustart ist für die Jahreswende 2017/18 anvisiert. Ende 2018, Anfang 2019 soll das Parkdeck dann in Betrieb gehen.

Von einem „Meilenstein“ sprach BM Christian Härting, mit Telfs Hauptvertragspartner von ÖBB und VVT. Schließlich beschäftige die Lösung des Parkproblems rund um den Bahnhof – wo derzeit oft Chaos und Wildwuchs herrschen – die Region „mindestens schon 15 bis 20 Jahre“. Die Vertragsverhandlungen mit den ÖBB seien „nicht einfach“ gewesen, betonte Härting, immerhin binden sich die Gemeinden vertraglich auf 50 Jahre. „Ohne Hilfe der Landesregierung, die 650.000 Euro an zusätzlichen Gemeindeausgleichsfonds-Mitteln freigemacht hat, wäre diese regionale Lösung nicht möglich gewesen.“ Wobei „leider nicht alle Gemeinden im Boot“ seien, wie Härting anmerkte. Denn die Gemeinde Rietz, deren Bürger 23 Prozent der Pendler am Bahnhof stellen, beteiligt sich nicht am Parkdeck – unter anderem wegen steuerlicher Fragen (die TT berichtete). Daher sei man „gezwungen, zwei Tarifsysteme einzuführen“, so Härting: Bürger der Mitgliedsgemeinden erhalten einen verbilligten Tarif (angedacht sind 1 Euro pro Tag, 5 pro Woche, 20 im Monat, 200 pro Jahr), alle anderen Nutzer – also auch jene aus Rietz – zahlen den normalen privatrechtlichen Tarif.

BM Schmid rechnet durch die P&R-Anlage auch mit einer Verkehrsentlastung für Pfaffenhofen – schließlich wird diese eine eigene Zufahrt von Westen her erhalten. Zudem ist die Umsetzung des Parkdecks Startschuss für weitere Baupläne rund um den Bahnhof: So soll der Bahnhofsvorplatz neu gestaltet, ein „zeitgemäßer“ Bus-Terminal geschaffen und der gesamte Bahnhof barrierefrei adaptiert werden. Auch Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bahn sollen nun angegangen werden: „Wir konnten dieses Projekt nie starten, weil wir warten mussten, wie das Parkdeck situiert und gestaltet sein würde“, so Schmid. Ein weiteres Ziel sei es nun, die regionalen Busverbindungen Richtung Bahnhof weiter zu verbessern, ergänzten Härting und Schmid.

LHStv. Ingrid Felipe sprach von einer „sehr guten Woche für die Mobilitätswende in Tirol“ – und meinte damit auch die gerade „frisch eingetütete“ Öffi-Tarifreform. (md)