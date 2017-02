Von Matthias Reichle

Pfunds – Ein Schwarzbau im Pfundser Ortsteil Lafairs sorgt derzeit für ordentlich Gesprächsstoff in der Obergrichter Gemeinde. Das Pikante: Der Bauherr ist nicht nur Pfundser Gemeinderat, sondern auch Mitglied des Bauausschusses und Obmann des „Haflingerzuchtvereins Oberes Gericht“.

Nach Weihnachten hatte er mit dem Bau eines neuen Stalls begonnen – ohne jegliche Genehmigung. „Ich bin aufi und hab ihm das eingestellt“, berichtet Bürgermeister Rupert Schuchter von einer bemerkenswerten Hartnäckigkeit des Gemeinderats. Denn weder die mündliche noch die darauf folgende schriftliche Aufforderung zur Einstellung des 14 mal 19 Meter großen Baus trugen Früchte. Die Arbeiten gingen weiter. „Ich habe dann die Polizei geschickt“, erzählt er – anscheinend auch das vergebens. Dem Bürgermeister blieb nichts anderes übrig, als eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Land­eck zu erstatten. Die ist nun anhängig.

Seither darf sich der Bürgermeister einiges anhören. „Mir wurde gesagt, Gemeinderat müsse man sein, dann darf man sich alles erlauben“, schildert Schuchter. Sogar Amtsmissbrauch wurde ihm unterstellt. Er habe alles unternommen, verteidigt er sein Vorgehen. Ihm sei aufgrund der „Uneinsichtigkeit“ zum Schluss nichts anderes übriggeblieben, als den Fall anzuzeigen: „Der Nächste macht wegen eines Heuschupfens eine Bauverhandlung durch, und dieser geht frei. Das geht nicht.“ Der Betreffende habe dem ganzen Gemeinderat geschadet und ihn in den Dreck gezogen. „Als Mandatar sollte man als Vorbild vorangehen“, betont auch Vizebürgermeister Peter Wille.

Ganz nachvollziehbar ist das Verhalten für beide nicht. „Wenn er anständig angesucht hätte, hätte man ihm das Projekt schon lange bewilligt. Es ist eine gewidmete Fläche“, erklärt Schuchter.

Gegenüber der Tiroler Tageszeitung wollte sich der „Bauherr“ nicht äußern. „Es ist eine laufende Sache. Ich werde das dem Bürgermeister und dem Gemeinderat überlassen, wie sie weitermachen.“ Er wolle keine Stellungnahme abgeben, verwies aber auf die Gemeinde und die vergangene Gemeinderatssitzung.

Laut dem Gemeinderats­protokoll, das der Tiroler Tageszeitung vorliegt, zeigte er sich in der vergangenen Sitzung reumütig. Demnach hat er sich bei den Mandataren entschuldigt: „Ich weiß, dass ich das alleine verbockt habe. Es war dumm von mir, dass ich so vorgegangen bin. Ich hatte nie vor, den Bürgermeister oder den Gemeinderat in ein schlechtes Licht zu rücken, und es tut mir leid, dass nun der ganze Gemeinderat für mich den Kopf hinhalten muss. Ich weiß, wenn ich von Anfang an die Planunterlagen eingereicht hätte, dann wäre ich heute weiter“, wird er darin zitiert. Er hoffe auf eine „gemeinsame Lösung“ für den bereits weit fortgeschrittenen Bau.

Wie es nun weitergeht, da ist sich auch der Bürgermeister nicht sicher. Als Nächster ist der Gemeinderat am Zug. Dem Bauwerber dürfte nämlich „im Eifer des Gefechts“ ein weiterer Fehler passiert sein. So soll er Abstände nicht eingehalten und das Gebäude an einer Stelle zu hoch errichtet haben.

Nun brauche es nicht nur das Okay der Anrainer, sondern auch eine Bebauungsplan­änderung, um den Schwarzbau nachträglich weißzuwaschen. „Ob dem zugestimmt wird, ist eine andere Sache“, so der Dorfchef.

Im Gemeinderat wurde dem Mandatar nun nahegelegt, seine Funktion im Bauausschuss zurückzulegen. „Das hat er sich offengelassen“, betont Vizebürgermeister Wille.