Innsbruck, Wien – Der Geschäftsführer des Tiroler Heims in Wien, Peter Werner, wurde in den vergangenen Monaten immer wieder vertröstet. Denn seit Oktober 2015 hat die Südtiroler Landesregierung die Beiträge für ihre 35 im Tiroler Heim in Wien untergebrachten Studenten massiv reduziert. „In Summe wurden bisher 65.000 Euro weniger bezahlt“, sagt Werner. Wirtschaftlich ist das nicht mehr auszugleichen, deshalb müssen die Mieten für die Südtiroler ab März um 105 Euro im Monat angehoben werden. Anders geht es für Peter Werner nicht mehr, um die eklatante Finanzierungslücke zu schließen.

In einem Schreiben an den für Bildung zuständigen Südtiroler Landesrat Philipp Achammer hat Werner auf den finanziellen Engpass aufmerksam gemacht. Er versteht Achammers Haltung nicht. „Schließlich kommt das Land Tirol seit Jahren für außerordentliche Investitionskosten auf.“ Rund zwei Millionen Euro waren das seit dem Jahr 2000. „Ohne das verlässliche finanzielle Engagement Nordtirols wäre das Tiroler Studentenheim nicht in dem Zustand, in dem es sich derzeit präsentiert. Und von dem auch die Südtiroler Studierenden profitieren“, fügt Werner hinzu. Denn neben den Investitionskosten sichert Tirol mit jährlich 160.000 Euro die günstigen Mieten. 94 Plätze weist Innsbruck zu.

Damit das für die Nordtiroler Studiosi weiter so bleibt, muss entweder Südtirol seinen Beitrag wieder auf 51.000 Euro erhöhen oder die Mieten für Südtirols Studierende werden hinaufgesetzt. Letzteres tritt nun ein. „Das ist schlichtweg unverständlich, das Tiroler Heim symbolisiert auch die Europaregion Tirol“, ist der Vorsitzende des Südtirol-Ausschusses im Parlament, NR Hermann Gahr (VP), über die Vorgangsweise von Achammer bzw. der Südtiroler Landesregierung enttäuscht. Hier gehe es nicht nur um eine gelebte Kooperation, sondern auch um einen guten Austausch. „Wie soll man die jungen Menschen noch vom Sinn einer Europaregion Tirol überzeugen, wenn sie im Alltag dermaßen scheitert?“

Gahr hofft noch auf ein Einlenken der Politik südlich des Brenners. Sein Optimismus hält sich jedoch in Grenzen. „Denn die nicht eingehaltenen Zusagen und Versprechungen, vor allem von LR Philipp Achammer, sprechen für sich.“ Proteste gibt es bereits von den Südtiroler Studenten. Man lasse die eigenen Landsleute im Stich, heißt es in einem der TT vorliegenden Protestschreiben. (pn)