Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Frage um Frage zeigten am Montagabend über 150 Schwazer beim Stadtforum, dass in der Bezirkshauptstadt einiges zu tun ist. Von Straßenbeleuchtungen, Verkehrsverordnungen, dem Bahnhof bis hin zu Parkplatzproblemen reichte die Palette der Anliegen. „Das nehmen wir mit“ war wohl der meistgesagte Satz des Abends. Denn BM Hans Lintner bemühte sich, alle Anfragen in gewohnter Manier zu behandeln. Nur nicht sofort. Die betreffenden Ausschüsse dürfen sich um die Anliegen der Bürger kümmern.

Im Zuge der geplanten Mountainbike- und Rodelstrecke vom Grafenast zum Hecherhaus wollte ein Schwazer, dass auch die Skitourengeher bedacht werden. „Durch den neuen Schlepplift ist ein kritischer Punkt entstanden. Wer vom Hubertus-Parkplatz durch den Wald aufsteigt, muss zuerst die Lifttrasse queren, stößt dann oftmals auf einen Rennlauf und muss die Piste queren“, berichtete er. Daher wünschen sich viele Sportler eine Umgehung. „Nehmen wir mit“, war die kurze Antwort von BM Lintner.

Kritik zum geplanten 40er im Stadtgebiet hagelte es seitens des ehemaligen Verkehrsreferenten Michael Kirchmair. „Soll das eine Placebo-Verordnung sein? Es gibt von der Probestrecke beim Krankenhaus keine nennenswerten Veränderungen. Es hat messbar nichts gegeben“, stellte Kirchmair klar. Für BM Lintner sei die 40-km/h-Zone ein psychologisches Instrument, man könne so die Sicherheit steigern. Doch damit nicht genug. Kirchmair kritisierte auch die geplante Stadt- und Ortsbildschutzgesetz-Zone (SOG): „Dadurch entsteht nur wieder eine zusätzliche Behörde. Ich fände eine Verordnungsbefugnis vom Land besser.“ BM Lintner blieb unbeeindruckt. Er wolle die Franz-Josef-Straße schützen, „bevor jemand die schönen Häuser durch Glas-Stahl-Bauten ersetzt“. Ohne die SOG-Zone habe die Gemeinde keine Chance, Bauten zu verhindern.

Das Zufahrtsproblem eines Schwazers wurde an den Verkehrsausschuss weitergeleitet. Ebenso wie die Parkraumbewirtschaftung im Schwazer Osten und Westen. „Dort zahlt man, da wieder nicht. Und mittlerweile sollte das sowieso per Handy funktionieren“, sagte ein Bürger. Er forderte auch mehr Stromtankstellen und Carsharing-Angebote.

Weitere Themen waren ein Zufahrtsproblem, der fehlende Gehsteig stadtauswärts in Richtung Picker, ein Fußweg durch die Schwazer Felder, Barrierefreiheit, die Parkplatzmisere am Altenwohnheim Knappenanger (eine Tiefgarage soll das lösen) oder auch die fehlende Beleuchtung an einer Straße am Pirchanger.

Wie im Vorjahr waren auch der Bahnhof-Umbau sowie die Park & Ride-Anlage wieder Thema. Ein leidiges Anliegen für die Anwohner, die es kaum erwarten können, bis die Parkplatzmisere dort gelöst wird. Rund 160 Stellplätze sollen laut GR Hermann Weratschnig entstehen. Der Stadtchef betonte, dass morgen ein Gespräch mit den ÖBB anstehe, bei dem das Projekt hoffentlich vorangetrieben werde. Die Bahn wolle der Stadt neue Pläne vorlegen. Knackpunkt in den Verhandlungen: Die Stadt will einen Bahnhof mit Infrastruktur. Die ÖBB nicht. „Ohne ist der Bahnhof tot, er wird verlassen und öd“, sagte BM Lintner. Er verstehe den Ärger der Anrainer über das lange Hin und Her. „Wir geben nicht auf.“