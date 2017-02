Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck, Patsch — Einen vorläufigen Teilsieg im vielschichtigen Streit um den Neubau einer Einseilumlaufbahn auf den Patscherkofel konnte nun die Sektion Touristenklub Innsbruck des Österreichischen Alpenvereins (AV) erringen. Denn das Landesgericht gab dem Rekurs der Alpenvereinssektion gegen einen Beschluss des Bezirksgerichtes statt.

1. Dienstbarkeit: Wie berichtet, lastet auf dem Grundstück der Agrargemeinschaft Patsch, auf welchem die Patscherkofelbahnen, respektive die Stadt Innsbruck, die neue Bergstation situieren wollen, eine Dienstbarkeit zugunsten der AV-Sektion. Diese betreiben das benachbarte Schutzhaus. Der Dienstbarkeit zufolge dürfte auf dem Grundstück derzeit nur der AV-Sektion „eine Baukonzession für ein Unterkunftshaus samt Wirtschaft zum Zweck der Beherbergung und Verpflegung von Touristen" erteilt werden. Die AV-Sektion hatte sich bereits mehrfach gegen die Situierung der Bergstation in unmittelbarer Schutzhaus-Nähe ausgesprochen. Ihren Gästen würde die Sicht genommen. Aber auch durch die in der Bergstation geplante Gastronomie sei die Schutzhausbewirtschaftung in Gefahr.

Während das Bezirksgericht zunächst der von der Agrar beantragten Dienstbarkeitslöschung zustimmte, widerrief das nun das Landesgericht. Dessen Ansicht nach gehe weder aus dem Eintrag im Hauptbuch noch aus dem vorgelegten Vertrag aus dem Jahre 1885 hervor, dass die umstrittene Dienstbarkeit lediglich aus Konkurrenzgründen vereinbart worden sei. Die Agrar hatte selbiges argumentiert und auf ein nicht verbücherungsfähiges Recht gepocht. Möglich sei indes noch das Mittel einer so genannten „Löschungsklage", verweist das Landesgericht.

Bernhard Haller, Obmann der Patscher Agrar, lässt sich diese Option vorerst offen, wie er gestern gegenüber der TT sagte: „Wir müssen das erst in den Gremien entscheiden." Der Geschäftsführer der Patscherkofelbahnen, Thomas Scheiber, nimmt den Rekursbeschluss „sehr entspannt". Das Gericht habe „nicht inhaltlich entschieden", sagt Scheiber. Vielmehr habe es festgestellt, dass der Wille, der dieser Dienstbarkeit einst zugrunde lag, nicht mehr eindeutig nachvollzogen werden kann. Dass die Dienstbarkeit somit bis auf Weiteres aufrecht bleibt, störe die Bergstationspläne laut Scheiber nicht: „Eine Gastronomie können wir bauen — ansonsten dürfte ja auch das Gipfelrestaurant nicht mehr betrieben werden."

2. Seilbahnrechtliches Verfahren: Die AV-Sektion hat zudem auch noch den seilbahnrechtlichen Genehmigungsbescheid vollinhaltlich beeinsprucht. Erst unlängst fand dazu eine Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht statt. Das Urteil ergeht schriftlich und wird in den kommenden Wochen erwartet. Zumindest Scheiber geht davon aus, dass das Landesverwaltungsgericht im Sinne der Patscherkofelbahnen entscheiden wird. Selbiges hofft natürlich auch AV-Präsident Andreas Ermacora, der die Sektion als Anwalt vertritt. Der Ausgang dieses Verfahrens ist — im Vergleich zum Dienstbarkeitsstreit — für den Bau der Einseilumlaufbahn von ungleich entscheidenderer Bedeutung. Bekommt die AV-Sektion Recht, könnte der für Ende April bereits angesetzte Baustart wackeln. Bereits Ende März sollten Baustellen eingerichtet und mit der Demontage der Lifte begonnen werden, so der Plan.

3. Rodungsarbeiten: Die — inzwischen abgeschlossenen — Rodungsarbeiten der neuen Trasse auf Patscher Gemeindegebiet hatte die AV-Sektion im Dezember 2016 bei der BH Innsbruck angezeigt. Weil sie ohne Genehmigung erfolgt seien. Die BH ließ die Arbeiten einstellen, Scheiber beeinspruchte und konnte so weiter roden. Das Verfahren laufe noch, bestätigte gestern auf TT-Nachfrage Wolfgang Nairz, Leiter der Umweltabteilung. Grund sei eine Fristerstreckung für die Kofelbahnen zur Stellungnahme. Ob auch der Innsbrucker Magistrat ein Verfahren eingeleitet hat, konnte gestern nicht verifiziert werden.

4. Vergleichsangebot: Es wird kolportiert, die AV-Sektion habe der Stadt ein Vergleichsangebot zur Beendigung des Streits gelegt. Im Raum steht ein Betrag von 300.000 Euro. Ermacora sagt, dass es bereits im Herbst 2016 erste „Vergleichsgespräche" gegeben habe. Über den Inhalt sei aber Stillschweigen vereinbart worden: „Daran halte ich mich auch." Die Sektion werde die weiteren Entwicklungen abwarten.