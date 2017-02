Innsbruck – Eine Delegation aus Deutschland, Dänemark und Südschweden machte sich in Innsbruck über den Brennerbasistunnel schlau. Letzterer und der Fehmarnbelt-Tunnel in der Ostsee zwischen Deutschland und Dänemark sind zwei wichtige Teilstücke des skandinavisch-mediterranen Korridors der EU. „Beide Projekte sind zentral für den erfolgreichen Infrastrukturausbau innerhalb des wichtigsten europäischen Nord-Süd-Korridors“, betonen LH Günther Platter und Südtirols Landesrat Florian Mussner. Deshalb sollen die beiden grenzüberschreitenden Projekte auch in der nächsten Finanzperiode der EU ab 2020 die höchstmögliche Finanzierung erhalten, heißt es in einer gemeinsamen Resolution. Heftige Kritik an der Kostenexplosion beim Basistunnel setzt es seitens des Transitforums. Dessen Chef, Fritz Gurgiser, glaubt nicht, dass der Tunnel auch genutzt wird. (TT)