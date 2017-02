Von P. Nindler und A. Heubacher

Innsbruck — Ein Minister, ein Landeshauptmann, fünf Mitglieder in der Landesregierung, 16 Landtagsabgeordnete, fünf Mandatare im Parlament und drei im Bundesrat: Das ist die Ausgangslage der ÖVP bei den bevorstehenden Landtags- und Nationalratswahlen 2018. Die größte Partei in Tirol hat auch am meisten zu verteilen, vorausgesetzt sie hält die Ergebnisse von 2013. In der Partei und den Bünden haben die personellen Planspiele bereits begonnen. Der Landtag wird im April 2018 gewählt, die Bundeswahlen könnten aber doch noch vorgezogen werden.

Also: Wer bleibt, wer kommt, wer muss gehen? Für die Nationalratswahl dürfte Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter — siehe unten — ÖVP-Spitzenkandidat in Tirol sein. Damit würde die Tradition fortgesetzt, dass der Tiroler Minister auch den Spitzenkandidaten macht. Das letzte Mal war das Karlheinz Töchterle, der dann — wider Erwarten — aus der Regierung flog und auf den Sitz im Nationalrat wechselte. Verlängert wird Töchterle als Nationalrat nicht. Ebenfalls vorbei sind nach der Wahl die Zeiten des Kufsteiners Hannes Rauch im Nationalrat. Rauch kam als ehemaliger Geschäftsführer über die Bundesliste ins Parlament. Ein Zusatzsitz sozusagen für die Tiroler ÖVP.

Als fix gesetzt gilt seitens der Industriellenvereinigung deren Geschäftsführer, Josef Lettenbichler. Im Unterland könnte es allerdings knapp hergehen, wenn die FPÖ der ÖVP zu viele Stimmen wegnimmt.

Ein Hotspot bei den nächsten Wahlen wird das Zillertal. Dort sitzt als aussichtsreicher Kandidat Franz Hörl. Der Obmann des Wirtschaftsbundes geht dieses Mal sicher nicht leer aus. Ambitionen, vom Landtag in den Nationalrat zu wechseln, werden aber noch einer Zillertalerin nachgesagt: Jungbäuerin Kathrin Kaltenhauser. Doch im Wahlkreis Innsbruck-Land

Schwaz wäre sie dann auf Kollisionskurs mit Nationalrat Hermann Gahr — ebenfalls Bauernbund. Das Rennen dürfte Kaltenhauser nicht gewinnen. In Wien bräuchte sie zudem die Unterstützung der Jungen ÖVP. Bauernbundobmann Josef Geisler, ebenfalls Zillertaler, nimmt den Spekulationen den Wind aus den Segeln. „Gahr steht außer Disskussion, er ist ein extrem fleißiger Nationalrat."

Die fünfte derzeitige ÖVP-Nationalrätin ist Elisabeth Pfurtscheller. Die Frauenbundchefin kommt aus dem Außerfern. Bei den Nationalratswahlen zählt das Außerfern zu Landeck und Imst. Im Oberland wird bemängelt, dass Pfurtscheller nicht oft zugegen sei. Das Mandat im Oberland war knapp abgesichert.

Ein Frauenthema hat die Frauenchefin: Mit Sonja Ledl-Rossmann sitzt eine Konkurrentin im eigenen Bezirk. Die Außerfernerin war Landtagsabgeordnete und ist derzeit Bundesrätin. Sie sei umtriebiger als Pfurtscheller und habe als Vorsitzende des Bundesrates beeindruckt. Ein Frauenthema hat auch die Partei: Kandidatinnen sind rar.

Die meisten Parteifunktionäre gehen davon aus, dass die Wahlen im Bund vor den Landtagswahlen stattfinden. Letztere sind mit April 2018 eher gesetzt. Schwarz-Grün wird die Koalition nicht platzen lassen. Stolpersteine wie die Mindestsicherung wurden zuletzt aus dem Weg geräumt.

Wer wechselt auf die Regierungsbank und wer muss sie verlassen, ist hier die spannendste Frage. Der Arbeitnehmerflügel hat neben Günther Platter derzeit Beate Palfrader und Johannes Tratter in der Regierung. Da wird es eng, denn der derzeitige Klubobmann Jakob Wolf wird als Fixstarter für die Regierung gehandelt. Palfrader sitzt als AAB-Chefin gut. Tratter könnte Landtagspräsident oder Landesamtsdirektor werden, heißt es. Als obersten Beamten könnten sich Tratter in der Partei einige gut vorstellen. Diese Rolle sei ihm auf den Leib geschrieben. Tratter hat zwar keine Hausmacht, weil ihn AK-Präsident Erwin Zangerl nicht unterstützt, aber er ist Bezirks- parteiobmann in Innsbruck-Land.

Rückt Wolf in die Regierung nach, wird es in Osttirol spannend. Landtagsabgeordneter Hermann Kuenz wird als Nachfolger für Wolf gehandelt. Doch diesmal muss er um ein Grundmandat kämpfen. Ein Duell mit seinem Landtags- und Bauernbundkollegen sowie VP-Bezirkschef Martin Mayerl droht. Der Arbeitnehmerbund könnte in Osttirol das Zünglein an der Waage sein, dort führt Bundesrat Andreas Köll die Regie. Der Matreier Bürgermeister zieht sich selbst zurück, will jedoch Mayerl unterstützen.

Völlig neu gemischt dürften die Karten beim Wirtschaftsbund werden. Neuer Obmann, neuer Wirtschaftslandesrat? Franz Hörl lässt sich noch nicht in die Karten schauen. Er habe alle Gremien im Blick und werde ein homogenes, neues Team aufstellen, meint er.