Polling – GR Robert Greil spricht von einer „Notwehraktion“: In der jüngsten Gemeinderatssitzung haben die zwei Mandatare der Oppositionsliste „Bunt für Polling“ bei der Abstimmung zum Punkt „Zufahrtsstraße zum Gewerbegebiet“ aus Protest den Sitzungssaal verlassen. Denn, so Greil: Erneut sei die Öffentlichkeit mit Zweidrittelmehrheit bei einem „gewöhnlichen Sitzungspunkt“ ausgeschlossen worden. Dies sei laut Tiroler Gemeindeordnung nur in Ausnahmefällen vorgesehen, so Greil. In Polling geschehe es zuletzt jedoch gehäuft, „hauptsächlich bei Widmungs- und Raumordnungsangelegenheiten sowie bei Anträgen rund um das Gewerbegebiet“.

So würden BM Gottlieb Jäger und seine Allgemeine Bürgerliste wie auch die Dorfliste „unbequeme Punkte im Geheimen beraten und abstimmen“ lassen, so Greil. Dabei gelte es gerade bei Fragen wie der Gestaltung der Zufahrtsstraße, die die ganze Region beträfen, die Öffentlichkeit breit zu informieren. „Alles im Geheimen abzuhandeln, auf Erteilung der nötigen Bescheide zu hoffen und damit alle Beteiligten, auch die Nachbargemeinden, vor vollendete Tatsachen zu stellen, wird sicher nicht funktionieren“, kritisiert Greil. Hinzu komme, dass Jäger die betreffenden Punkte teils erst kurzfristig auf die Tagesordnung setze: „Zuerst wird ihnen die Dringlichkeit zuerkannt, dann werden sie in den vertraulichen Teil verschoben.“ Hintergedanke sei, „dass wir die Anträge im Vorfeld nicht auf Facebook thematisieren können“.

BM Jäger verweist in seiner Begründung jedoch vor allem auf eine andere Facebook-Seite – jene, die vom Pollinger Josef Jenewein betrieben wird, der mit der Gemeindeführung seit Jahren im offenen Clinch liegt (die TT berichtete).

Bei so sensiblen Fragen wie der geplanten Ansiedelung eines großen Handelsunternehmens im Gewerbegebiet – die Verhandlungen seien in der Endphase – sei es nicht akzeptabel, dass die Inhalte sofort in falscher oder verzerrter Art online gestellt würden, betont Jäger. „Hier geht es nicht um unseren Schutz, sondern um jenen der Firma.“

Jäger schließe die Öffentlichkeit nicht nur beim Thema Betriebsansiedelung aus, sondern auch bei diversen Widmungsfragen, kontert Jenewein. „Er sieht seine Ideen durch meine kritischen Veröffentlichungen gefährdet.“ Greil betont, dass seine Liste nichts mit Jenewein zu tun habe, „wir distanzieren uns vom Stil seiner Veröffentlichungen. Aber deshalb kann ich doch nicht die Öffentlichkeit generell ausschließen.“ Auch künftig werde seine Liste in solchen Fällen die Sitzung verlassen. „Inwieweit wir die Aufsichtsbehörde einschalten, halten wir uns offen.“ (md)