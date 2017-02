Innsbruck — Die Maria-Theresien-Straße in Innsbruck wird am heurigen Faschingsdienstag zur narrenfreien Zone, die TT berichtete. Zumindest wird es dort die alljährliche große Partyzone nicht mehr geben. Wie berichtet, hat der Stadtsenat am Mittwoch die Verlegung in die Altstadt beschlossen. Das Programm wird auf Familien zurechtgeschnitten, Einlasskontrollen sollen das Alkoholthema hintanhalten.

Gar nicht lustig findet das FP-Stadtparteichef Rudi Federspiel: „Anscheinend ist das Linksbündnis im Rathaus nun vollkommen spaßbefreit." Er spricht von einer „Bann­meile": „Je größer das Feier­areal ist, desto mehr Sicherheit besteht für die Besucher — die Altstadt ist hier ungeeignet." Mit der Faschingsfeier in der Fußgängerzone nehme die Regierung der Bevölkerung einen der letzten verbliebenen Veranstaltungs­höhepunkte, so Federspiel. Das Silvesterfeuerwerk wurde bereits abgeschafft. (TT)