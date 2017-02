Von Wolfgang Otter

Kundl, Radfeld – Es ist nur ein kurzer Satz auf einem Informationsblatt, das der Radfelder Bürgermeister Josef Auer zum Thema Hochwasserschutz im Ort ausgeschickt hat. Neben einer ganzen Reihe von Forderungen und Bedingungen, die er an der Zustimmung seines Gemeinderates an das Innhochwasserschutzprogramm im unteren Unterland knüpft, schreibt er unter anderem in Bezug auf die raumordnerische Entwicklung, die durch die Retentionsflächen gehemmt sei, dass es „außerdem für unsere Gewerbestandorte Rettenbach und Maukenbach eine Befreiung vom sektoralen Fahrverbot durch Kundl braucht“. Eine Forderung, die laut Auer vom Radfelder Gemeinderat per Beschluss mitgetragen wird und jetzt im Nachbarort Kundl für ungläubiges Kopfschütteln sorgt.

Dabei geht es nämlich um jenes Lkw-Fahrverbot (ausgenommen Ziel- und Quellverkehr) für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen auf der B 171, das vor rund 17 Jahren nach massiven Protesten aus der Kundler Bevölkerung verhängt wurde. Damals brausten bis zu 1000 Lkw am Tag auf der B 171 an den Wohnhäusern vorbei. Die meisten waren von der Autobahnausfahrt Wörgl-West (Kundl) ausgefahren und auf der B 171 durch Kundl unterwegs. Ziel war unter anderem das Radfelder Gewerbegebiet Rettenbach, wo eine Lkw-Tankstelle eröffnet worden war.

Das Lkw-Fahrverbot hat eigentlich Bürgermeister Josef Auer seit seinem Amtsantritt 2010 gestört. Es stelle für die Gemeinde Radfeld beim Besiedeln der beiden Gewerbegebiete bzw. dem Halten dort ansässiger Unternehmen vor große Probleme, wie Auer gegenüber der TT erklärt. „Wir wollen, dass Betriebe auch aus Richtung Osten, also aus Richtung Kundl, beliefert werden können“, stellt der Radfelder Dorfchef klar. So müssten Lieferanten, aber auch die Unternehmer selbst einen umständlichen Umweg über die Autobahnausfahrt Brixlegg/Rattenberg fahren und viele Kilometer Umweg auf sich nehmen. „Und das ist eine klare Benachteiligung der Unternehmer und der Gemeinde“, sagt Auer. Offiziellen Antrag an das Land habe die Gemeinde aber noch keinen gestellt. Auch ein Gespräch mit dem Nachbarbürgermeister Anton Hoflacher habe es noch nicht gegeben.

Für Hoflacher ist aber der Vorschlag ohnedies „ein Faschingsschwank“. Aus Kundl würde es dazu auf keinen Fall eine Zustimmung geben. Hoflacher erinnert daran, dass es neben dem Schutz der Bevölkerung entlang der B 171 vor den Auswirkungen des Lkw-Verkehrs auch um die Kontrollstellen an der Autobahn in Kundl und Radfeld ginge. „Die können wir dann zusperren, weil die Lkw sie auf der B 171 umfahren“, würde nach Ansicht von Hoflacher damit eine perfekte Schleichroute für Lkw geöffnet werden.

Auch im Innsbrucker Landhaus erntet Auer wenig Zustimmung. Der Wunsch von Auer sei zwar aus dessen Sicht „nachvollziehbar“, wie es aus dem Büro der grünen LHStv. Ingrid Felipe heißt, trotzdem kommt ein klares Nein. „Das Fahrverbot auf der B 171 wurde im Jahr 2000 auch aus lokalen Verkehrssicherheitsgründen eingeführt: Laut einem Gutachten des vom Land beauftragten Verkehrsbüros wäre zwar grundsätzlich in Kundl die Kapazität für mehr Durchfahrtsverkehr vorhanden, allerdings nur, wenn keine Zufahrten vorhanden wären, wie es in der Studie heißt. Die große Anzahl an Zufahrten würde bei einer Aufhebung des Lkw-Fahrverbots die Verkehrssicherheit und Verkehrsqualität verringern“, heißt es weiter in einer Stellungnahme.

Und auch in Innsbruck erinnert man an die Kontrollstellen: Die „engmaschigen Kontrollen erhöhen die Verkehrssicherheit und führen dazu, dass nur sehr wenige Lkw nicht vorschriftsmäßig unterwegs sind“, teilt LHStv. Felipe weiters mit.

Im Ganzen sei das „Netz an Lkw-Kontrollen und Fahrverboten eine hochsensible Angelegenheit. Jede kleine Stellschraube, an der wir drehen, verändert das Gesamtsystem und macht zahlreiche Veränderungen an anderen Stellen notwendig.“

Der ehemalige Obmann des Vereins „Verkehr 2000“, Erich Eberharter, der mit seinen Mitstreitern das Fahrverbot erstritt, warnt vor den Folgen einer Aufhebung des sektoralen Fahrverbots. Nicht nur für die Kundler, sondern auch die Kontrollstellen, außerdem sei der Widerstand „in wenigen Tagen wieder hochgefahren“. Stören würde das Fahrverbot ohnedies nur Transportunternehmer, der kleine Handwerksbetrieb habe damit kein Problem. Und in Richtung Auer: „Ich erinnere mich noch, wie er mit uns Schulter an Schulter auf der Straße gestanden ist.“