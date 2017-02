Von Peter Nindler

Innsbruck – Eine grundlegende Entscheidung hat der Verfassungsgerichtshof über den „Wasserwirtschaftlichen Rahmenplan“ für die Kraftwerksprojekte im Tiroler Oberland bereits getroffen. Die Beschwerden des WWF und vom Ökobüro gegen die Verordnung des Umweltministers wurden nach eineinhalb Jahren zurückwiesen. Damit wird den geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Vorhaben des Landesenergieversorgers Tiwag wie Erweiterung von Sellrain/Silz, Kaunertal oder Prutz/Imst sowie dem Grenzkraftwerk Inn (GKI) das öffentliche Interesse eingeräumt. Und damit auch die Vorrechte auf die Gewässer des Ötztales, des Stubaitales und des Inns.

Christoph Walder vom WWF nimmt den Richterspruch nüchtern zur Kenntnis und betont gegenüber der TT, „dass das Höchstgericht nicht inhaltlich geurteilt hat. Uns fehlte mangels Parteistellung schlichtweg die Antrags-Legitimation“. Um die Parteistellung im Wasserrecht, auch außerhalb von Verfahren nach dem Umweltverträglichkeitsgesetz (UVP), kämpft der WWF jedenfalls am 15. März in Luxemburg. Da verhandelt der Europäische Gerichtshof über das geplante Kraftwerk Tumpen an der Ötztaler Ache. Grundsätzlich geht es darum, ob die Parteistellung im Behördenverfahren oder erst vor den Gerichten anzuwenden ist. In der so genannten Aarhus-Konvention wird diese geregelt. „Luxemburg hat für uns große Bedeutung. Da wird ein Grundsatz-Urteil gefällt“, erklärt Walder. Sollte der WWF Recht bekommen, geht er davon aus, dass zahlreiche Umweltverfahren in Österreich neu aufgerollt werden. „Natürlich auch jenes für das Kraftwerk Tumpen.“

Für die im Vorjahr vom Land Tirol genehmigte Erweiterung der Kraftwerksgruppe Sellrain/Silz wird es dann zwei Wochen später ernst. Die Gemeinde Neustift, der Alpenverein, die Bürgerinitiative Wilde Wasser und der Landumweltanwalt haben Einspruch gegen den positiven UVP-Bescheid für das 500-Millionen-Euro-Projekt erhoben. Das Bundesverwaltungsgericht in Wien hat die dreitägige mündliche Verhandlung Ende März angesetzt. Heftige Kritik der Kraftwerkskritiker gibt es an den Wasserüberleitungen, an der Errichtung des neuen Speichers im Längental sowie der Definition des Untersuchungsraums über die Auswirkungen der Wasserentnahmen (Restwassermenge).