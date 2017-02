Von Alexander Paschinger

Imst – „Drei Fahrzeuge haben wir in der Tiefgarage untergebracht, der Hochwasserschutz, sprich die Sandsäcke, liegt im Freien – das Platzproblem ist bekannt“, erklärt der Kommandant der Imster Stadtfeuerwehr, Thomas Friedl, die beengte Situation. Die Stadtführung reagiert nun darauf: Heuer hat Finanzreferent und Vizebürgermeister Gebi Mantl 70.000 Euro für die Planung einer neuen Feuerwehrhalle in das Budget und den Bau in den mittelfristigen Finanzplan aufgenommen. In den nächsten Wochen wird Stadtchef Stefan Weirather mit dem Landesfeuerwehrinspektor Kontakt aufnehmen, um so bald wie möglich Landesmittel für den Imster Zubau zu bekommen. „Oft sind die Mittel auf zwei, drei Jahre bereits verplant“, weiß Weirather um den Wettlauf auf die Gelder.

Der Fuhrpark der Imster Feuerwehr umfasst derzeit elf Fahrzeuge. Dazu gehören überregional wichtige Autos wie das Tunnellöschfahrzeug (Imst ist die Tunnelfeuerwehr am Westportal des Roppener Tunnels), das Gefahrgutfahrzeug oder auch die Drehleiter. Das 1986 errichtete Gerätehaus verfügt allerdings nur über neun Boxen.

„Die Platzsituation ist nicht zufriedenstellend“, sagt Weirather. Schon vor Jahren hatte die Stadt für eine künftige Erweiterung des Feuerwehrareals den lange ungenutzten Rohbau nördlich der Halle angekauft und abgerissen. „In der Grobplanung geht es um etwa vier zusätzliche Boxen“, so der Stadtchef. Wichtig sei auch eine Waschstraße: „Da geht es um die Lebensdauer der Fahrzeuge“, so der Stadtchef. Durchaus in Diskussion ist aber auch eine Unterbringung der Imster Bergrettung am Areal. Diese würde aber getrennt, meint Weirather. Näheres würden aber erst die Planungen ergeben.

Vom großen Vorplatz will man aber auch die Reisebusse verbannen. „Es kann nicht sein, dass plötzlich mehrere Busse eine Woche lang am Gelände stehen bleiben“, sagt der Bürgermeister. Man werde im Zuge des Zubaus noch außerhalb der Feuerwehr zwei Busparkplätze einplanen, stellt Weirather fest.

Diskutiert wurde auch, die Fahrradprüfungen für die Schulkinder, die bisher bei der Feuerwehr stattfanden, auszulagern: „Es geht da um die Sicherheit, falls plötzlich ein Einsatz stattfindet“, erklärt der Stadtchef. Künftig sollten diese Prüfungen am Gelände des Sportzentrums abgenommen werden.

Wie viel die Stadt für die neue Halle ausgeben will? „Eine bis 1,2 Millionen Euro sind da schnell zusammen“, weiß der Bürgermeister, will aber die Planungen abwarten.