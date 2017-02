Von Catharina Oblasser

Lienz – Es gibt sie auch in Osttirol, und zwar recht zahlreich: Osttiroler, die als Soldaten auf UNO-Friedensmission waren, zum Beispiel am Golan, in Zypern, Bosnien oder dem Kosovo. Einer von ihnen ist Herbert Ortner, Lehrer für Religion und Deutsch am BORG Lienz. Er verbrachte 1992 und 1993 insgesamt neun Monate am Golan, zwischen Israel und Syrien.

Neben seinem Beruf hat der 51-Jährige noch eine Funktion: Er ist Bereichsleiter der „Peacekeeper“ in Osttirol. Kürzlich stellten Ortner, Landesleiter Gerhard Dujmovits und Pressesprecher Franz Köfel den Verein in Lienz vor.

„Wir sprechen alle Soldaten an, die einmal oder mehrmals auf UNO-Auslandseinsatz waren“, erklärt Dujmovits. „Während der Friedensmission lernen die Soldaten einander gut kennen, die Kameradschaft ist groß, man muss einander blind vertrauen können. Doch danach verliert man sich oft aus den Augen. Das ist schade, wir wollen einstige UNO-Soldaten über die Peacekeeper wieder zusammenbringen“, so der Landesleiter. Gelegenheit dazu bieten die regelmäßigen Vereinstreffen, bei denen es Vorträge zu aktuellen Themen gibt. Die Peacekeeper setzen sich auch für karitative Zwecke ein. So macht die Innsbrucker Gruppe etwa Ausflüge mit Asylwerberfamilien oder sammelt Spenden. Der Verein hält auch Kontakt zu den Friedenssoldaten – den so genannten Blauhelmen – aus anderen Ländern.

Der Lienzer Herbert Ortner zum Beispiel verbrachte seine Zeit am Golan mit Finnen und Polen. „Meine Aufgabe als Hauptmann war der Kontakt zu den einheimischen Verbindungsoffizieren. Alle Informationen aus den Kriegszonen sind bei uns zusammengelaufen.“ Damals war die Lage im Gegensatz zu heute nicht so prekär. Dennoch musste Ortner während seiner 24-Stunden-Dienste so manchen Luftangriff zwischen Israel und den Nachbarstaaten miterleben.

Diese und andere Erinnerungen möchte Ortner gern mit anderen Osttirolern teilen, die auf ähnlichen Missionen waren. Wer sich für die Peacekeeper interessiert, kann unter tirol@peacekeeper.at oder auf Facebook (Vereinigung österreichischer Peacekeeper) Kontakt aufnehmen.