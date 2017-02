Innsbruck, St. Moritz — Die nicht aus Tirol stammenden Produkte im TirolBerg bei der Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz sorgten in den vergangenen Tagen für Aufregung. Wie berichtet standen dort „Innsbrucker Gröstl" aus Deutschland, ein „Seefelder Wildragout" aus Ungarn oder eine Schnitzelsemmel aus Kroatien auf der Speisekarte.

„Um künftige Irritationen im Bereich der Kulinarik zu vermeiden, kam es heute zu eine klärenden Gespräch", wie das Land Tirol mitteilte. Daran nahmen LH Günther Platter, LHStv Josef Geisler, Tirol Werbung-Chef Josef Margreiter, Agrarmarketing-Geschäftsführer Wendelin Juen und auch Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger teil.

Das Ergebnis: Ab Dienstag wird ausschließlich Tiroler Fleisch im TirolBerg in St. Moritz serviert. Die Lieferung sei bereits veranlasst worden. „Wo Tirol drauf steht, muss auch eindeutig Tirol drin sein", wird LH Platter in einer Aussendung zitiert. „Die Tiroler Landwirtschaft bringt absolute Spitzenprodukte hervor, die bei Anlässen, bei denen sich das Land Tirol mit seinen vielfältigen Stärken präsentiert, unbedingt dazugehören", sagte LHStv. Josef Geisler.

Deshalb werde künftig auch die Agrarmarketing Tirol fixer Partner beim Projekt TirolBerg sowie weiteren Großveranstaltungen sein und den Bereich der Kulinarik verantworten.

Kritik von SPÖ, Grünen und FPÖ

In der Tiroler Landwirtschaft und in der Landespolitik gingen zuvor die Wogen hoch. Als „schwere Kost" und „mit einem bitteren Beigeschmack versehen" bezeichneten am Montag die Tiroler Grünen die Fleisch-Causa. „Wir schneiden uns im wahrsten Sinne des Wortes ins eigene Fleisch, wenn nicht mal das Vorzeigeprojekt der Tirol Werbung auf die Qualität der heimische Produkte setzt", so Landwirtschaftssprecherin Gabriele Fischer.

„Ein Imageverlust, der noch nicht abschätzbare Folgen nach sich ziehen wird", meinten FPÖ-Klubchef Rudi Federspiel und FPÖ-Obmann Markus Abwerzger. Sie kündigten am Montag eine Anfrage im Landtag an.

Auch die Tiroler SPÖ übte am Montag heftige Kritik. Landwirtschaftssprecher Georg Dornauer sprach von „Selbstvermarktung der Mitglieder der Landesregierung statt Marketing für heimische Produkte bei Ski-WM in St. Moritz". (TT.com)