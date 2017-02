Vorwärts Tirol ist erneut am Gericht abgeblitzt: Das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) bestätigte jetzt die Entscheidung des Landesgerichtes, dass die einstigen Vorwärts-Landtagsabgeordneten als nunmehrige Impuls-Tirol-Mitglieder keine Parteiförderung für Vorwärts beantragen müssten – ja nicht einmal dürften. Hans Lindenberger, Maria Zwölfer und Josef Schett seien „durch Mandatszurücklegung und Parteiaustritt bei Vorwärts der Partei als Landtagsabgeordnete auch nicht mehr zuzurechnen“, heißt es. Deshalb sei das Impuls-Trio „nicht einmal legitimiert gewesen, den Antrag auf Parteiförderung einzubringen oder eine andere Person damit zu ermächtigen“. Vorwärts hat sich die weitreichende Entscheidung übrigens selbst herbeigeführt, indem die drei Impuls-Vertreter auf 731.000 Euro Schadenersatz für die Nicht-Beantragung der Parteiförderung geklagt wurden. Impuls-Anwalt Hermann Holzmann: „Die Erleichterung ist nun groß. Die Klage war ja ruinös.“ Vorwärts bleibt nur noch die außerordentliche Revision beim Obersten Gerichtshof.

Nicht kritisieren, sondern umsetzen. Diesen Rat gibt Tirols SP-Chefin Elisabeth Blanik dem grünen Klubchef Gebi Mair. Die Grünen fordern bekanntlich eine landeseinheitliche Regelung für die Mietzinsbeihilfe und üben wegen der Praxis scharfe Kritik am Tiroler Gemeindeverband. „Die Grünen sitzen in der Landesregierung und sollen Problemlösungskompetenz an den Tag legen.“ Dass man in manchen Gemeinden sofort, in anderen erst nach mehreren Jahren Anspruch auf Mietzinsbeihilfe hat, ist für Blanik nur schwer nachzuvollziehen. Die SPÖ-Vorsitzende spricht sich daher für eine Zusammenführung von Mietzins-, Annuitäten- und Wohnbeihilfe aus und verweist auf einen seit 2014 dahindarbenden Landtagsantrag der SPÖ.

Als Sieg der Vernunft bezeichnet die Klubchefin der Liste Fritz, Andrea Haselwanter Schneider, das negative Abstimmungsergebnis im Schweizer Kanton Graubünden über eine Olympiabewerbung für 2026. Das eindeutige Bürgervotum direkt vor der Innsbrucker und Tiroler Haustür ist für Haselwanter-Schneider ein deutliches Signal nach Innsbruck und Tirol, die Finger von Olympischen Spielen, „diesem Megaevent mit Megakosten“, zu lassen.

Tirol wird im Jahr 2018 die Präsidentschaft in der EU-Alpenstrategie übernehmen. LH Günther Platter ist überzeugt, dass sich mit der Alpenstrategie die EU-Regionalpolitik verbessern lasse. (fell, pn)