Innsbruck – Ursprünglich waren es 41 Millionen Euro, nun soll das Gesamtprojekt Patscherkofelbahn-Neubau ganze 58 Millionen Euro kosten. Das hat Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) heute im Rahmen einer Pressekonferenz öffentlich gemacht. Die Mehrkosten betreffen in erster Linie die drei Hochbauten, die um über 7 Mio. Euro mehr kosten als ursprünglich geplant. In dem Gesamtpaket sind auch 3 Mio. Euro für die Neugestaltung der alten Patscherkofelbahn-Talstation in Igls inkludiert, ebenso wie eine 3 Mio. Euro schwere „Reserve“. Der Innsbrucker Gemeinderat soll in seiner Sitzung am Mittwoch grünes Licht für das neue Finanzierungskonzept geben. (mami)