Von Peter Nindler

Sellraintal – Seit mehr als fünf Jahren planen die Gemeinden Sellrain, St. Sigmund, Gries, Grinzens, Oberperfuss und Unterperfuss ein 12-Megawatt-Kraftwerk mit Wasserentnahmen aus der Melach und dem Fotscherbach. 40 Millionen Euro wollen die Kommunen in die Hand nehmen, nach den Vorgaben des Kriterienkatalogs Wasserkraft wurde der Bau empfohlen. Bereits 2014 hat das Land den Kraftwerksbetreibern beschieden, dass für das Kraftwerk Sellrain – nicht zu verwechseln mit der Kraftwerksgruppe Sellrain/Silz – keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. 2014 haben die Projektbetreiber ihr Vorhaben noch einmal überarbeitet.

Die Änderungen betreffen u. a. die Standorte für die Wasserfassungen und das Krafthaus. Aufgrund der Unwetterereignisse mussten die Projektunterlagen ebenfalls noch einmal abgeändert werden. Deshalb hat die Umweltabteilung des Landes das Feststellungsverfahren über eine mögliche Umweltverträglichkeitsprüfung wieder aufgerollt. Da es schon einige Kleinkraftwerke gibt, eines am Fotscherbach geplant ist und der Ausbau der Kraftwerksgruppe Sellrain/Silz in 1. Instanz genehmigt wurde – nach Beschwerden ist jetzt das Bundesverwaltungsgericht am Zug –, stand die Frage der Zusammenschau im Vordergrund. Und natürlich die des Restwassers. Letztlich gab die Behörde jedoch grünes Licht, für das Kleinkraftwerk benötigt es laut vorliegendem Bescheid erneut keine Umweltverträglichkeitsprüfung.

Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer hat jedoch nach wie vor Bedenken. Wegen des Ausbaus des Kraftwerks Sellrain/Silz befürchtet er negative Auswirkungen. Aus seiner Sicht benötigt es eine genaue Darstellung der jahreszeitlichen Abflussdynamiken, weil nur auf diese Weise Restwasserverhältnisse festgelegt werden können. Auch eine mögliche Verschlechterung des Gewässerzustands führt der Umweltanwalt ins Treffen.

Die Umweltbehörde verweist jedoch darauf, dass die Begutachtung, ob eine UVP-Pflicht vorliegt oder nicht, lediglich eine Grobprüfung darstelle. „Die konkrete Beurteilung der Auswirkungen in allen Einzelheiten bleibt dem konzentrierten Genehmigungs- bzw. dem hierfür vorgesehenen Bewilligungsverfahren vorenthalten“, heißt es in dem Bescheid. Das gelte gleichfalls für das vom Umweltanwalt aufgeworfene Verschlechterungsverbot. Kostenzer bleibt aber dabei: Er spricht hinsichtlich des Gewässerhaushalts von einem „Problembringer“.

Ein Fragezeichen steht hinter der Wirtschaftlichkeit. Derzeit kämpfen nämlich alle neuen Kleinwasserkraftwerke mit den niedrigen Strompreisen, die hohen Investitionskosten sind mittelfristig kaum zu kompensieren.