Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Einstimmig gab der Stadtsenat gestern grünes Licht für das finanziell überarbeitete Gesamtpaket „Patscherkofel neu“. Wie berichtet, ist es statt 41 nun 58 Millionen schwer. Darin enthalten sind auch eine Baukosten-„Reserve“ (3 Mio. €), ein zurückzahlbares Gesellschafterdarlehen an die Patscherkofelbahnen (über 7 Mio.) und Attraktivierungsmaßnahmen für Igls (3 Mio. €).

Damit ist auch eine klare Mehrheit in der heutigen Gemeinderatssitzung zu erwarten. FI-Vize-BM Christoph Kaufmann und Klubchef Lucas Krackl sehen den Kofel „nachhaltig gesichert“. Von den Grünen wird nur GR Mesut Onay dagegen stimmen, kündigte Klubobfrau Uschi Schwarzl gegenüber der TT an. Die SPÖ werde heute für das Projekt stimmen, sagt Stadtparteiobmann Helmut Buchacher. Detto die ÖVP. In den VP-Reihen werden sich zwei Mandatarinnen der Stimme enthalten, bestätigt StR Franz Gruber. Kritik kommt von der VP dennoch. Die Projektabwicklung sei schlecht, die Mehrkosten kritisch: „Die Bahn muss von Bergbahnprofis gemanagt werden, eine neue Geschäftsführung ist die letzte Konsequenz.“

Dass Gruber damit die beiden GF Thomas Scheiber und Martin Baltes in Frage stellt, ist Scheiber neu: „Die Kostensteigerungen haben nichts mit der Geschäftsführung zu tun. Wir arbeiten nur das ab, was uns die Stadt vorgibt.“ Dass für den langfristigen Betrieb der Kofelbahn indes aber auch andere (personelle) Konstellationen möglich seien, stellt Scheiber nicht in Abrede. StR Gerhard Fritz (Grüne) bestätigt, dass über das Thema „alle schon einmal nachgedacht haben“.

Indes bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Hansjörg Mayr, den Eingang einer Sachverhaltsdarstellung in der Neubau-Causa. Darin werde gegen nicht namentlich genannte Personen der Verdacht auf Untreue geäußert. Die Staatsanwaltschaft werde nun prüfen, ob überhaupt Ermittlungen eingeleitet werden sollen. Berthold Schwan, Sprecher der Bürgerinitiative Igls bestätigt, diese Anzeige im Namen der BI eingebracht zu haben.