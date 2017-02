Angath, Wörgl – Nicht nur in Radfeld und Kundl formierte sich Widerstand gegen die Pläne für den Inn-Hochwasserschutz, dabei besonders für die Einrichtung der Retentionsflächen, auch in Angath zeigten sich Grundbesitzer bei der Gemeindeversammlung wenig begeistert darüber. In Angath wäre geplant, auf der Innschleife und den Innfeldern rund 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser bei Hochwasser „zu parken“. Rund 76 Hektar Grund wären dafür notwendig. „Wir müssen geschlossen Widerstand gegen diese Pläne leisten, denn das dürfen wir uns einfach nicht gefallen lassen“, forderte einer der 24 betroffenen Grundstücksbesitzer Bürgermeister Josef Haaser auf. Mancher Landwirt sieht seine fruchtbarsten Gründe und damit seine Existenz gefährdet. „Bis wir irgendeinem Verband beitreten, ist noch viel zu klären, denn wenn man einmal im Verband ist, hat man nicht mehr viel zu sagen“, betonte der Ortschef und fügte hinzu, dass alle Details auch erst vertraglich festgelegt werden müssen, bevor die Gemeinde irgendetwas unterzeichnet. Außerdem müsse auch die geplante Retentionsfläche in Angath verkleinert werden, fügte Haaser abschließend hinzu. Der Gemeinderat von Angath arbeitet derzeit seine Stellungnahme zu den Plänen aus.

Viel zu langsam geht es hingegen den bürgerlichen Wörgler Listen (ÖVP, Junge Wörgler Liste JWL, Team Wörgl). „Es wird Zeit, dass Wörgl sich endlich zum Wasserverband bekennt und einen Grundsatzbeschluss im Gemeinderat fällt, auf diesen Antrag von Seiten der Stadtregierung wartet man bislang vergebens“, so GR Michael Riedhart (JWL) in einer Presseaussendung. Bislang hat sich die Stadt zwar prinzipiell zum regionsübergreifenden Hochwasserschutz bekannt, aber laut dem Jungpolitiker gebe es keinen Grundsatzbeschluss zum Beitritt zum Wasserverband. Riedhart erinnert auch an die bereits fix­e Zusage des Landes, „dass es uns Wörglern finanziell unter die Arme greifen wird beim Dammprojekt“. Immerhin können auf Wörgl bis zu 25 Millionen Euro Kosten zukommen. GR Andreas Tax­acher (Team Wörgl) stellt dem höhere Kommunalsteuer entgegen, da das Gewerbegebiet aus der roten Zone falle, außerdem gehe es um den Schutz von Wohngebieten.

Die bürgerlichen Listen in Wörgl – so Riedhart – fordern daher die Stadtregierung auf, die Bildung des Wasserverbandes zu forcieren. „Es muss uns gelingen, dass wir alle an einem Strang ziehen und Wörgl somit endlich seinen lang erwarteten Hochwasserschutz erhält“, so der Vize­bürgermeister Hubert Aufschnaiter (ÖVP) abschließend.

Die freiheitliche Wörgler Gemeinderätin NR Carmen Schimanek kritisiert hingehen die Kostensituation: „Die seitens der Landesregierung zuständigen ÖVP-Politiker, allen voran LA Alois Margreiter, arbeiten weiterhin fest daran, es Wörgl unmöglich zu machen, den Hochwasserschutz zu finanzieren. Nicht anders ist es zu erklären, dass Wörgl nach den neuesten Berechnungsmethoden mit rund 25 Mio. Euro zum Handkuss kommen soll“, ärgert sie sich. Wörgl trage jetzt auch die Folgen dafür, dass seitens der ÖVP-Stadtregierung nach dem Hochwasser 2005 nicht gleich ein Damm gebaut wurde. Der hätte damals „800.000 Euro gekostet“. Die jetzigen Kosten seien hingegen unfinanzierbar. (fh,wo)