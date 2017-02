Von Wolfgang Otter

Kufstein – Er ist knapp ein Jahr im Kufsteiner Gemeinderat und nimmt bereits wieder seinen Hut: Die Rede ist von Christofer Ranzmaier von der FPÖ/GKL. Er wurde von den Freiheitlichen im Bezirk zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl auserkoren. Da der 29-Jährige zusätzlich Landesparteisekretär der FPÖ ist und sich laut Landesobmann Markus Abwerzger in den Wahlkampf stürzen müsse, hat der Kufsteiner sein Mandat zurückgelegt. So könne er sich seinen politischen und beruflichen Aufgaben auf Landesebene widmen. Eine Mitschuld trage übrigens laut Ranzmaier auch der amtierende Bürgermeister Martin Krumschnabel, der in der Gestaltung des Sitzungskalenders des Gemeinderats keine Rücksicht auf Landtagssitzungen nehme. Dadurch könnte es passieren, dass er sehr häufig bei den kommunalen Sitzungen abwesend sei.

Der Mandatsverzicht entspricht auch dem Wunsch von FPÖ-GKL-Fraktionsführer Walter Thaler, wie dieser betont, da ein abwesender Mandatar keinen Sinn mache. Und mit Ersatz-GR Manfred Haslacher habe man einen Nachfolger gefunden, „der bereits im Gemeinderat als Parteifreier vertreten war“ und sich daher bestens auskenne.

Thaler steht übrigens auf der Bezirksliste an der zweiten Stelle, die Kirchbichler Gemeinderätin Sandra Priewasser an der dritten Stelle. Abwerzger werde sich übrigens dafür einsetzen, dass Ranzmaier auf der Landesliste so gereiht werde, „dass er nicht unbedingt ein Grundmandat im Bezirk braucht“. Der FPÖ-Chef hofft übrigens, dass es seiner Partei gelingt, die Mehrheit von ÖVP und Grünen zu brechen, um in die Landesregierung einzuziehen („Aber nicht um jeden Preis“, so Abwerzger) und Politik für Tirol zu machen. Als Wahltermin schätzt er April 2018.

Seitens des Bezirks wurde für die Nationalratswahl neuerlich NR Carmen Schimanek an erster Stelle gereiht. Zweiter ist Andreas Gang (Gemeinderat in Kramsach) und Dritte Josefa Fischbacher (Walchsee).