Von Helmut Mittermayr

Reutte, Wien – „Gänsehaut­erlebnis, erhaben, wahnsinnig schön! Bei uns in Deutschland und Bayern gibt es so etwas gar nicht.“ Die Frau, die so ins Schwärmen geraten war, hatte einer anderen Frau die Aufwartung gemacht. Michaela Waldmann, die Bürgermeisterin von Pfronten, hatte es sich nicht nehmen lassen, am Dienstag mit 18 Außerferner Dorfchefs und weiteren 500 Tirolern nach Wien zum landesüblichen Empfang zu Ehren Sonja Ledl-Rossmanns zu kommen (die TT berichtete). Die Außerfernerin, die heute in der ersten Bundesratssitzung erstmals als Präsidentin tätig sein wird, stammt aus Vils. Für Nachbarin Waldmann war es daher selbstverständlich, die Einladung der Außerferner Bürgermeisterkollegen anzunehmen.

Ähnlich euphorisch auch Karina Konrad, Bürgermeisterin von Jungholz: „Imposant, Riesenerlebnis, ein toller Empfang!“ Die Chefin der kleinen Gemeinde verstand ihr Kommen als „klare Unterstützung“ für Ledl-Rossmann: „Deshalb bin ich hier.“ Unter den vielen weiblichen Wienfahrern war auch Carmen Strigl-Petz, Frauenvorsitzende der VP im Bezirk Reutte. Die Vilserin glaubt, dass „der Job“, gemeint ist die Präsidentschaft, „wie für sie gemacht ist. Sonja kann auf Menschen zugehen, sie bringt das Gespür mit.“ Reuttes Vizebürgermeister Klaus Schimana ortete vor allem „ein starkes tirol-patriotisches Wir-Gefühl“, das in Wien zwei Tage zu spüren gewesen sei. Die Kapellen aus Vils, Lechaschau und Ehenbichl sorgten für den wohlklingenden Rahmen. Die Schützenkompanien Lechaschau und Vils feuerten ihre Ehrensalven vor der halben Landesregierung und vier Ministern ab.

Im aktuellen Tirol-Halbjahr steht LH Günther Platter der Landeshauptleutekonferenz vor, Ledl-Rossmann dem Bundesrat. Die Außerfernerin fungiert deshalb als Präsidentin, weil sie eine interne Wahl im VP-Landesparteivorstand unter den drei Tiroler VP-Bundesräten gewonnen hatte. Der stärksten Partei eines Bundeslandes steht es während der Vorsitzperiode jeweils zu, den Kandidaten für die Bundesratspräsidentschaft namhaft zu machen.