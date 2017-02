Von Alexander Paschinger

Imst – Mit Februar liegt dem Imster Bezirkshauptmann immer das Zahlenwerk des Vorjahres vor. Zeit, Bilanz zu ziehen. Und wenn Raimund Waldner über 2016 sinniert, dann fällt ihm eines sofort ein: „Es ist sehr befriedigend, wie mit Ruhe und Sachlichkeit die Flüchtlingssituation im Bezirk gemeistert wurde.“ Er stellt eine gute Zusammenarbeit zwischen Behörde und Gemeinden fest. Zwar hat sich die Situation inzwischen etwas entschärft, „aber wir stehen Gewehr bei Fuß“.

Spürbar war im Vorjahr aber auch der Posten „Soziales“: In den vergangenen drei Jahren wuchsen die Ausgaben in diesem Bereich jeweils um rund eine halbe Million Euro an, 2016 wurden 2,72 Millionen Euro ausgegeben. „Dieser Topf wird von Einheimischen und anerkannten Flüchtlingen gleichermaßen in Anspruch genommen“, erläutert Waldner. „Die Leute wissen, dass es jetzt eine Mindestsicherung gibt, und suchen auch entsprechend an.“ Diese Steigerungen gebe es nicht nur in Imst – „und anscheinend ist bei diesem Trend kein Ende in Sicht“.

Mit 234 Betriebsanlagenverfahren im Vorjahr verzeichnete die BH Imst einen Rückgang (2015: 279), 180 davon wurden bescheidmäßig erledigt. Zufrieden ist man, dass 88 Prozent der Bescheide innerhalb von drei Monaten erledigt wurden.

Sorgen bereitet dem Bezirkshauptmann der anhaltende Trend bei Bürgern, sich eine Waffe zuzulegen. „Das ist ein österreichweites Phänomen“, so der Bezirkshauptmann. Dementsprechend sensibel reagiert auch die Behörde: 2016 wurden 18 Waffenverbote verfügt (2015: 10) und achtmal wurden waffenrechtliche Urkunden verwehrt oder entzogen (2015: 3). „In solchen Bereichen müssen wir einfach sehr streng sein“, betont Waldner.