Brüssel - Die EU-Kommission hat das Vertragsverfahren wegen des Tiroler sektoralen Fahrverbots auf der Inntalautobahn (A12) eingestellt. Wie EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte, hat Österreich die von der Kommission geforderten Gesetzesveränderungen im Oktober 2016 durchgeführt.

Im Juli 2016 hatte die EU-Kommission kritisiert, es bestehe das Risiko, dass das Fahrverbot in der Praxis den Transit und den Gütertransport beeinträchtige. Die EU-Kommission begrüße die von Österreich vorgenommenen Änderungen und könne daher das Verfahren schließen, erklärte sie.

Platter und Felipe: „Vernunft hat gesiegt“

„Das sind gute Nachrichten für die Menschen in Tirol“, freuten sich LH Günther Platter und LHStvin Ingrid Felipe in einer gemeinsamen Stellungnahme. „Die Vernunft hat gesiegt und wir sind erleichtert, dass unsere Argumente bei der Europäischen Kommission Gehör gefunden haben.“ Nach harten Verhandlungen Tirols habe die Europäische Union, trotz teils erheblichen Widerstands vor allem aus Deutschland, zum ersten Mal anerkannt, dass die Maßnahme des sektoralen Fahrverbots notwendig sei, um die heimische Bevölkerung zu entlasten.

Das sektorale Fahrverbot im Detail

Nach Inkrafttreten am 1. November des Vorjahres werde das Sektorale Fahrverbot nun schrittweise ausgebaut. In einem ersten Schritt wurde der Transport bestimmter nicht verderblicher Güter mit alten Lkw der Euroklassen III und IV untersagt. Im nächsten Schritt, der nach der Einstellung des Verfahrens nun im Mai 2017 in Kraft tritt, werden Transporte bestimmter nicht verderblicher Güter mit Lkw der Euroklasse V verboten. Ausnahmen vom Euro III-Verbot gibt es für regionale Kurzstrecken und den Verteilerverkehr bis 2019. Des Weiteren werden Lkw der Klasse Euro VI bis zum April 2018 für Güter wie Holz oder Aushub und bis Juli 2018 für Güter wie Eisenerze oder Stahl vom sektoralen Fahrverbot ausgenommen. Tirol will mit dieser Maßnahme mittelfristig jährlich bis zu 200.000 Lkw-Ladungen von der Straße auf die Schiene verlagern. Gurgiser rechnete mit Tiroler Politik ab

Transitforum-Obmann Fritz Gurgiser sieht in der Einstellung des Vertragsverletzungsverfahren alles andere als einen Grund zum Jubeln. Gurgiser setzte stattdessen zu einer Abrechnung mit der Tiroler Politik an. Er sprach von „Lug und Trug“ sowie einem noch nie da gewesenen „Verfall der Politik in Tirol“. „Lassen Sie sich von diesen völlig verfehlten Jubelmeldungen nicht verarschen“, appellierte Gurgiser in einer Aussendung und spielte dabei auf die erfreute Reaktion der Tiroler Regierungsspitze auf die Entscheidung der EU-Kommission an.

Die „Ausnahmespezialisten vom sektoralen Lkw-Fahrverbot“ - namentlich führte Gurgiser dabei LH Günther Platter (ÖVP), LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) und LHStv. Josef Geisler (ÖVP) an - hätten es tatsächlich geschafft, auch noch den „wildesten, brutalsten und uneinsichtigsten Befürwortern des freien Lkw-Transitverkehrs über die hochsensible Brennerstrecke in der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten“ tatsächlich die „Geschäftsgrundlage für ein Vertragsverletzungsverfahren gegen das sektorales Lkw-Fahrverbot“ zu entziehen.

Mit der sogenannten „Allerheiligenverordnung“ habe es die schwarz-grüne Landesregierung zuwege gebracht, zum Lkw der Klasse Euro VI auch noch den Euro V „auszunehmen“. „Ganz abgesehen von den anderen Narreteien in Bezug auf die Verkürzung der Strecke, die komplette Ausnahme von Kufstein bis Wörgl West etc.“, polterte Gurgiser. Es sei „zum Schämen“, wie der Tiroler Bevölkerung und Wirtschaft durch diese Haltung der Tiroler Landesregierung Tag für Tag das Grundrecht auf Gesundheit geraubt und mit nahezu „biblischer Gewalt“ der Lkw-Transit auf der Straße über den Brenner gehalten werde. „Lug und Trug in Bezug auf die Abgaswerte bei Pkw und Lkw, Lug und Trug in Bezug auf nieder gerechnete Lärmpegel durch BMVIT/Asfinag und nun eben auch noch Lug und Trug in Bezug auf das ‚sektorale Lkw-Fahrverbot‘“, kritisierte der Transitforum-Chef. (TT.com, APA)