Brüssel - Die EU-Kommission hat das Vertragsverfahren wegen des Tiroler sektoralen Fahrverbots auf der Inntalautobahn (A12) eingestellt. Wie EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte, hat Österreich die von der Kommission geforderten Gesetzesveränderungen im Oktober 2016 durchgeführt.

Im Juli 2016 hatte die EU-Kommission kritisiert, es bestehe das Risiko, dass das Fahrverbot in der Praxis den Transit und den Gütertransport beeinträchtige. Die EU-Kommission begrüße die von Österreich vorgenommenen Änderungen und könne daher das Verfahren schließen, erklärte sie.

Platter und Felipe: „Vernunft hat gesiegt“

„Das sind gute Nachrichten für die Menschen in Tirol“, freuten sich LH Günther Platter und LHStvin Ingrid Felipe in einer gemeinsamen Stellungnahme. „Die Vernunft hat gesiegt und wir sind erleichtert, dass unsere Argumente bei der Europäischen Kommission Gehör gefunden haben.“ Nach harten Verhandlungen Tirols habe die Europäische Union, trotz teils erheblichen Widerstands vor allem aus Deutschland, zum ersten Mal anerkannt, dass die Maßnahme des sektoralen Fahrverbots notwendig sei, um die heimische Bevölkerung zu entlasten.

Das sektorale Fahrverbot im Detail

Nach Inkrafttreten am 1. November des Vorjahres werde das Sektorale Fahrverbot nun schrittweise ausgebaut. In einem ersten Schritt wurde der Transport bestimmter nicht verderblicher Güter mit alten Lkw der Euroklassen III und IV untersagt. Im nächsten Schritt, der nach der Einstellung des Verfahrens nun im Mai 2017 in Kraft tritt, werden Transporte bestimmter nicht verderblicher Güter mit Lkw der Euroklasse V verboten. Ausnahmen vom Euro III-Verbot gibt es für regionale Kurzstrecken und den Verteilerverkehr bis 2019. Des Weiteren werden Lkw der Klasse Euro VI bis zum April 2018 für Güter wie Holz oder Aushub und bis Juli 2018 für Güter wie Eisenerze oder Stahl vom sektoralen Fahrverbot ausgenommen. Tirol will mit dieser Maßnahme mittelfristig jährlich bis zu 200.000 Lkw-Ladungen von der Straße auf die Schiene verlagern. (TT.com, APA)