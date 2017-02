Von Anita Heubacher

Innsbruck – Gestern gab es noch keine Zusage des Landes an die Medizin-Uni, dass es die jährlichen Mehrkosten von 3,5 Millionen Euro bezahlt. Die fallen an, wenn die Spitalsärzte des Bundes mehr als 48 Stunden pro Woche arbeiten. Die Stunden sind an vielen Kliniken nötig, um den Betrieb und den Umfang der Leistungen aufrechtzuerhalten. „Dass die Ärzte mit der Betriebsvereinbarung unzufrieden sind, ist vollkommen aus der Luft gegriffen“, erklärt Wolfgang Freysinger, Betriebsrat des wissenschaftlichen Personals an der Medizin-Uni. Von den 1300 Uni-Mitarbeitern sind rund ein Drittel Ärzte an der Klinik.

Die Betriebsvereinbarung bescherte den Bundesbediensteten mehr Grundgehalt. Dafür sollen sie ab 1. Jänner 2017 nur noch 48 Stunden pro Woche im Schnitt, auf ein halbes Jahr gerechnet, arbeiten. Bei Bundesärzten, die einen Tag zum Forschen frei-gespielt sind, kann es dann sehr eng werden mit Journaldiensten am Krankenbett. „Es ist Aufgabe des Landes, die Patientenversorgung sicherzustellen“, meint Betriebsrat Freysinger. Wie viele der Bundesärzte tatsächlich bereit sind, mehr zu arbeiten, kann er nicht einschätzen. Die Medizin-Universität komme aber mit der Arbeitszeitflexibilisierung dem Land entgegen. Nur bezahlen will die Medizin-Universität die Überstunden ihrer Ärzte nicht.

Das wiederum ist bei Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) als „Ultimatum“ und damit gar nicht gut angekommen. Das Land hat bereits Millionen für die Aufstockung der Grundgehälter seiner landesbediensteten Ärzte bezahlt. Es werde intensiv mit dem Bund wegen der Mehrkosten verhandelt, erklärte gestern LH Günther Platter. Ein Ergebnis müsse „so rasch wie möglich“ her. „Die Verantwortung liegt hier eindeutig beim Bund, das Land Tirol wird – wie schon bisher – ein verlässlicher Partner sein“, sagt Platter.