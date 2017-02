Von Walter Zwicknagl

Jenbach – „Jetzt gibt es schon wieder ein neues Wettbüro in Jenbach“, stellte schon beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde Jenbach eine empörte Gemeindebürgerin fest. „Die Unterstützung, dagegen vorzugehen, ist in dieser Causa bescheiden“, war die Reaktion von BM Dietmar Wallner. Schon seit Jahren ist er ein erbitterter Gegner des Glücksspiels. „So an die sechs derartige Einrichtungen gibt es im Zentrum“, erklärte er gestern auf Anfrage, nachdem er bei der letzten Gemeinderatssitzung eine Petition der Marktgemeinde initiiert hatte. Und die richtet sich an Landes- und Bundesregierung. Alle 19 Gemeindevertreter sollten das Schriftstück unterzeichnen. Eindeutig ist die Forderung, dass Glücksspiellokale schnell und dauerhaft geschlossen werden können. „Aus derzeitiger Sicht muss sogar gesagt werden, dass die Situation von Jahr zu Jahr schlimmer wird“, ist in der Petition nachzulesen.

„Die meisten Anzeigen kommen aus Jenbach“, bestätigt Sarah Köpfle vom Referat Gesundheits- und Fremdenrecht an der BH Schwaz. Leider gebe es in diesen Verfahren immer wieder eine lange Ermittlungsdauer. „Wir sorgen für die begleitende Kontrolle. Erst jüngst lieferten wir bei der BH Schwaz einen Bericht wegen eines neuen Lokals ab. Jetzt müssen Behörde und Finanzpolizei entscheiden“, sagt Elmar Hepperger, der Chef der Polizeiinspektion Jenbach.

Eine Forderung der Jenbacher Gemeinderäte: Die entsprechenden Gesetze seien so zu verschärfen, dass den Sicherheits- sowie den Finanzbehörden das Betreten von Grundstücken und Räumen bei begründetem Verdacht – auch unter Anwendung von Befehls- und Zwangsgewalt – möglich sei. Verdächtige Geräte sollten sichergestellt und zeitnah vernichtet werden. Schon vor einigen Jahren war es zu einer Razzia der Finanzpolizei gekommen. „Die Bekämpfung des illegalen Glücksspiels ist mir ein großes Anliegen, weil ich menschliche Tragödien daraus immer wieder erleben kann“, meint der Bürgermeister und gelernte Polizist.