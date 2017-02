Innsbruck - Für eine große Überraschung noch während der laufenden und hitzigen Debatte über die Mehrkosten des Patscherkofelbahn-Neubaus sorgte am Mittwoch vor kurzem FI-Gemeinderätin Herlinde Keuschnigg. Das langjährige Mitglied der Bürgermeister-Fraktion von Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer verkündete vor versammeltem Plenum seinen Austritt aus der Fraktion.

Keuschnigg begründete diesen Schritt in erster Linie mit einer zu kurzfristigen Information im Rahmen der Kofel-Mehrkosten: „Neben den inhaltlichen Vorbehalten ist es vor allem auch die mangelnde Bereitschaft zu Information und Transparenz im Für-Innsbruck-Gemeinderatsclub, die mich zur Ablehnung des Projektes und zum Austritt aus dem Club veranlassen."

Keuschnigg kündigte an, den Rest der Periode bis zur Wahl 2018 als freie Gemeinderätin arbeiten zu wollen. Der FI-Club schrumpft damit von neun auf nunmehr acht Mitglieder.

Gemeinderat segnet Kofel-Mehrkosten ab



Nach dem Stadtsenat hat am Mittwochabend auch der Innsbrucker Gemeinderat die Bahn-Mehrkosten abgesegnet. Die 58 Millionen Euro, die das Gesamtprojekt „Patscherkofel neu" nunmehr kosten soll, standen nicht zur Abstimmung. Vielmehr waren es „nur" 17,3 Millionen Euro, zusammengesetzt aus zwei Nachtragskrediten für 2017 und 2018 sowie einem Gesellschafterdarlehen an die Patscherkofelbahnen GmbH. 30 Mio. Euro waren nämlich bereits budgetiert und weitere 8,7 Mio. Euro im Jahr 2016 beschlussmäßig vorgezogen worden.

Der Rest auf die 58 Mio. Euro Gesamtkosten — die versprochene Attraktivierung in Igls rund um die alte Pendelbahn-Talstation — soll später folgen. Bis in die späten Abendstunden debattierte der Gemeinderat am Mittwoch das umstrittene Projekt und die seit Montag in ihrem vollen Umfang bekannten Mehrkosten.

Schlussendlich stimmten 28 Gemeinderäte dafür, neun dagegen. Außerdem gab es zwei Enthaltungen. Ursprünglich waren 2015 nur 41 Mio. Euro beschlossen worden.