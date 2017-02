Von Helmut Mittermayr

Heiterwang – Der Weg war ein ungewöhnlicher, das Ergebnis ein klares. Der Heiterwanger Gemeinderat hatte sich nach ausführlichen Diskussionen nicht auf einen Platz für einen neuen Recyclinghof einigen können und entschloss sich, eine Entscheidungshilfe von außen zu holen. Alle Haushalte wurden angeschrieben und um ihre Meinung gebeten (die TT berichtete). Der Rücklauf betrug 70 Prozent. „Draußen oder drinnen?“ war die Frage, wie es VBM Richard Bal­dauf in der Sitzung Mittwochabend verknappt formulierte. 81 Haushaltsvorstände – nur sie waren stimmberechtigt – votierten für das Gewerbegebiet im Straßenzwickel nach Bichl­bach, 48 für den innerörtlichen Standort am Fußballplatz. Bürgermeisterin Beate Reichl, die noch einmal Vor- und Nachteile beider Örtlichkeiten erläuterte, stellte gleich zu Beginn der Sitzung klar, dass dieses Votum für sie bindend sei. 63 zu 37 Prozent sei ein klarer Auftrag. Dies sah auch die große Mehrheit der Gemeinderäte so. Die Abstimmung ging mit zehn zu eins für den Platz am Gewerbegebiet aus.

Überrascht zeigten sich einige Gemeinderäte von der Eigendynamik, die sie mit der Volksbefragung im Ort ausgelöst hätten. Eine „Seite“ hätte gar eine Art Wahlkampf betrieben, erklärte GR Hermann Fasser, der trotz offenkundiger vox populi als Einziger gegen den Standort Gewerbegebiet stimmte. Er brachte die angeblich hohen Mehrkosten von mehreren zehntausend Euro ins Spiel, die er nicht mit seinem Gewissen vereinbaren könne. GR Stefan Versal hielt ihm entgegen, dass Gemeindeausgaben selbstverständlich ein wichtiger Faktor, aber bei dieser Entscheidung eben nur ein Aspekt unter mehreren gewesen seien. Allen im Raum sei klar, dass der Standort Gewerbegebiet der wahrscheinlich teurere sei.

Fasser bemängelte auch, dass die Bevölkerung, die keinerlei Unterlagen außer der nackten Fragestellung bekommen hatte, ohne nähere Information überfordert gewesen sei. Die Gemeinde hätte die Pflicht gehabt, Vor- und Nachteile beider Standorte besser zu erläutern. Gemeindevorstand Karl Kerber wollte dies nicht im Raum stehen lassen. Viel mehr an Information hätte ja auch den Gemeinderäten nicht vorgelegen. Hier handle es sich eben um eine Standortfrage, mehr nicht. Diese sei für Heiterwanger, die die Örtlichkeiten ja kennen würden, sicherlich zu beantworten gewesen.

Für Vize Richard Baldauf, der sich im Vorfeld noch für den innerörtlichen Standort ausgesprochen hatte, war „die Richtung nun klar. Ich hätte nicht geglaubt, dass es so krass ausfallen wird. Aus heutiger Sicht würde ich es nicht mehr mit einem Zettel machen.“ Er würde eine andere Vorgangsweise wählen. Die Sache habe unglaubliche Eigendynamik bekommen und sei nicht mehr zu stoppen gewesen. In der Abstimmung akzeptierte er die Vorgabe der Haushalte und stimmte gegen seine Überzeugung.

Trotz der Volksbefragung hielt sich das Interesse der Bevölkerung an der abendlichen Abstimmung im Gemeindeamt in Grenzen. Zur Heiterwanger Gemeinderatssitzung, die mit der Champions League konkurrieren musste, waren gerade einmal zwei Zuhörer gekommen. Die Kiebitze sollten ihr Kommen nicht bereuen und ein Vorzeige-Parlament erleben, in dem Volksvertreter die Tagesordnungspunkte aus durchaus unterschiedlichen Standpunkten sachlich erörterten, bewerteten und ohne Emotionen zu Entscheidungen kamen. Für Heiterkeit in der elfköpfigen Runde sorgte dann der nicht ernst gemeinte Vorschlag, bei der Findung eines neuen Namens für einen Straßenzug doch gleich wieder die Haushalte zu befragen. „Das schaffen wir diesmal selber“, schmunzelte Bürgermeisterin Reichl.