Von Matthias Reichle

Galtür – Geringe Belastungen mit Schwefeldioxiden, Staub und Ozon, ein gutes Klima, keine Hausstaubmilben, nur wenig Pollenflug aufgrund der Höhenlage – und deshalb ideal für Menschen mit allergischen Atemwegsproblemen. Das alles qualifiziert Galtür für das Gütesiegel Luftkurort. Die Paznauner Gemeinde trägt diese Auszeichnung seit 1997 und war die erste Tiroler Kommune, der sie verliehen wurde. Heuer stand jedoch ein Fragezeichen hinter diesem Beinamen.

Grund sind die aufwändigen Luftgütemessungen, die alle fünf Jahre durchgeführt werden müssen, um das Gütesiegel zu verlängern. In der Gemeinde Galtür wurde nun diskutiert, ob sich eine solche lohnt. Das Thema ist in den letzten Jahren eher eingeschlafen.

Kürzlich präsentierte nun eine Studentengruppe des Bachelorlehrgangs Landeck eine Studie, die sie unter dem Motto „Galtür – einatmen und wohlfühlen“ erarbeitet hatte. Darin wurden Möglichkeiten für eine Vermarktung des Luftkurortes aufgezeigt. Drei Startegien wurden vorgeschlagen. Die zweite, die sich an den allergiebewussten Urlauber richtet, fand Anklang, bilanziert Bürgermeister Toni Mattle: „Ich bin wieder optimistisch, dass wir etwas daraus machen“, betont er nach der Präsentation. Es gab bereits Gespräche im Gemeinderat und im Ortsausschuss des Tourismusverbandes. Die Studenten haben der Gemeinde dabei einen neuen Weg vorgezeigt. Es geht unter anderem um die Zertifizierung der Gemeinde mit dem ECARF-Siegel, das vom European Center for Allergy Research Foundation vergeben wird. Man will damit Allergiker ansprechen, die entsprechende Urlaubsdestinationen suchen. „Wenn man das Thema wieder hochbringen will, braucht es das Marketing des Tourismusverbandes und Betriebe, die mitmachen“, betont Mattle. „Sonst macht das keinen Sinn.“ Sprich, es müssten auch genügend Allergikerzimmer vorhanden sein, um den Luftkurort vermarkten zu können, erklärt der Bürgermeister. Er sieht den Bedarf einer Neuorientierung. Dank neuer Medikamente seien Luftkurorte längst nicht mehr so gefragt. Zentren wie Davos hätten große Probleme.

Es sollen noch weitere Gespräche folgen. Für Mattle wäre das ECARF-Siegel eine Ergänzung zum Beinamen Luftkurort, der damit wieder beantragt werden würde.