Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck — Einen gewissen Unterhaltungswert konnte man der Debatte um die Kostenexplosion in Sachen Patscherkofelbahn-Neubau im Innsbrucker Gemeinderat am Mittwochabend nicht absprechen. Während die FP der Regierung ein „Kasperltheater" vorwarf und schon eine „Elbphilharmonie am Berg" witterte, konterte BM Christine Oppitz-Plörer (FI) mit dem Vorwurf einer blauen „Schmierenkomödie".

Dazwischen ein Landtagspräsident — und kolportiert möglicher Seniorenbund-Spitzenkandidat 2018 — Herwig van Staa (VP), der sich erste Reihe fußfrei in den Zuschauerrängen von Oppitz-Plörer die ein oder andere verbale Spitze anhören musste. Und mit einem süffisanten Lächeln in Richtung Bürgermeisterin konterte. Denn dass van Staa dem aktuellen Kofel-Projekt kritisch gegenübersteht, war auch Thema in so manch illustrem Pausengespräch. Letztlich brachte Oppitz-Plörer das 55-Mio.-Euro-Projekt (noch ohne die drei Millionen zur Igler Talstation-Attraktivierung) dann aber doch locker mit 28 zu 9 Stimmen durch. In der namentlichen Abstimmung stimmten die sechs FP-Mandatare, der Seniorenbund, Gerlinde Keuschnigg (FI) und Mesut Onay (Grüne) dagegen. Letzterer scheiterte kurz davor mit einem Absetzungsantrag.

Die beiden VP-Mandatarinnen Daria Sprenger und Barbara Traweger-Ravanelli enthielten sich der Stimme, Inn-Pirat Heinrich Stemes­eder war bei der Abstimmung zu vorgerückter Stunde gar nicht mehr anwesend. Und was nun? Jetzt liegt alles in der Hand des Landesverwaltungsgerichts. Bekanntlich hat der Alpenverein gegen die bereits positiv beschiedene seilbahnrechtliche Genehmigung Beschwerde eingelegt.

Das Erkenntnis wird dieser Tage erwartet. Wird der Einspruch abgelehnt, kann Patscherkofelbahnen-Chef Thomas Scheiber die restlichen Aufträge für den Baustart vergeben. Lässt es die Schneelage zu, wird der Skibetrieb am Kofel am 26. März eingestellt. Und am 3. April die Demontage aller Gebäude und Lifte — mit Ausnahme der Pendelbahn — begonnen.