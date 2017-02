Innsbruck – Auslöser für die neuerliche Debatte ist ein Antrag der Innsbrucker Grünen am Mittwoch im Gemeinderat, die TT berichtete. Darin fordern sie, dass das Innsbrucker Ergebnis bei der geplanten Volksbefragung zur Abhaltung Olympischer Winterspiele 2026 in Tirol und der Stadt letztlich den Ausschlag geben soll. „Innsbruck-Veto“ nennen sie das. Der Antrag wird in der März-Sitzung des Gemeinderates zur Abstimmung kommen.

Grundsätzlich begrüßt die Liste Fritz das Ansinnen der Innsbrucker Grünen, sagt Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider: „Inhaltlich fordern sie damit jetzt – mit einer ordentlichen Schrecksekunde – genau das, was wir schon seit zwei Wochen verlangen.“ Den Grünen wirft die Liste Fritz daher „Taschenspielertricks“ vor. Wie berichtet, hatte die Liste Fritz kürzlich einen Befragungsantrag im Landtag eingebracht, dem allerdings Schwarz-Grün die Dringlichkeit nicht zusprach. Bereits im Vorfeld habe man ein Doppel-Ja (Tirol/Innsbruck) gefordert – mit einem Antrag im März-Landtag will die Liste Fritz nun auch das untermauern.

Verwundert über das Ansinnen der Innsbrucker Grünen zeigt sich Koalitionspartner Für Innsbruck, wie Lucas Krackl sagt. Man sei eigentlich übereingekommen, zuvor die Machbarkeitsstudie abzuwarten und erst dann die Volksbefragung in Stadt und Land zu debattieren.

Eine „Doppelmühle“ ortet VP-Stadtparteichef Franz Gruber im Vorgehen zwischen Stadt- und Land-Grünen: „Olympia wäre eine gemeinsame Aufgabe. Wir können nicht wie vereinbart ganz Tirol befragen und dann nur das Innsbrucker Ergebnis zählen.“ Das hat aber auch bereits LT-Präsident Herwig van Staa (VP) via TT gefordert. Dazu meint Gruber: „Vielleicht ist seine Aussage nur den emotionalen Diskussionen vor 20 Jahren geschuldet.“

Grünen-Landtagsklubchef Gebi Mair lässt indes aufhorchen: „Es kann keine Spiele gegen den Willen der Host-City geben.“ Rein rechtlich könne aber nur eine landesweite Volksbefragung ausgeschrieben werden. Dass das Innsbrucker Ergebnis extra gewertet wird – das müsse auf Basis einer politischen Vereinbarung erfolgen. Vorerst werde man schauen, wie der Antrag im Gemeinderat abgestimmt wird. (mami, TT)