Thaur – Dass Thaur dringend einen zweiten Kindergarten braucht, ist unumstritten – die Standortfrage sorgt aber schon seit der Vorperiode für politische Kontroversen. Jetzt zeichnet sich eine Entscheidung ab: „Wir haben seit über einem halben Jahr mit einer Thaurerin über einen Grundtausch im Dorf verhandelt“, berichtet BM Christoph Walser (Einheitsliste), nun sei eine Einigung gelungen: Demnach sollen zwei zentral gelegene, insgesamt 2350 Quadratmeter große Grundstücke ins Eigentum der Gemeinde übergehen: einerseits eine „strategisch wichtige“ Liegenschaft in der Kirchgasse – in der ehemaligen Pension wohnen derzeit Asylwerber –, vor allem aber der „Suitnergarten“, eine Freifläche in der „Hotstatt“. Dort soll nach den Plänen von Walser, die er nun in den Ausschüssen und im Gemeinderat ausführlich diskutieren lassen will, der zweite Kindergarten entstehen – nur etwa hundert Meter nördlich vom bestehenden.

Im Gegenzug erhält die Thaurerin einen 2800 Quadratmeter großen, voll erschlossenen Tauschgrund am „Stieranger“ in Kapons. Der Gemeindevorstand hat sich bereits für den Grundtausch ausgesprochen, Walser spricht von einer „wegweisenden Entscheidung“.

Doch von den Grünen kommt Kritik: Zum einen sei das Tauschverhältnis „denkbar ungünstig“, meint GV Joe Bertsch. „Da wird es von unserer Seite mit Sicherheit keine Zustimmung geben“ – obwohl man die Attraktivität des zentral gelegenen Grundstücks kenne. Zum anderen sprechen sich die Grünen gegen den Kindergartenstandort aus: „Beim jetzigen Kindergarten ist in der Früh alles verparkt, es herrscht oft Chaos – beim Suitnergarten wäre die Zufahrtssituation noch ärger“, erklärt Bertsch. „Ein zweiter Kindergarten gleich neben dem bestehenden würde das massive Verkehrsproblem potenzieren.“ Walser hat angekündigt, die Verkehrssituation „schon im Vorfeld mit den Anrainern zu klären“.

Auch mit dem Dauerbrenner Vigilgasse hat sich der Gemeindevorstand beschäftigt: Walsers Vorgänger Konrad Giner (Bürgermeisterliste) wollte den Kindergarten – zusammen mit betreutem Wohnen – ja dort verwirklichen. Errichtet hätte ihn die Wohnungs­eigentum (WE) auf einem Baurechtsgrund. Doch eines der zentralen Wahlversprechen Walsers war, dieses Projekt zu stoppen. Unter anderem, weil er den Kindergarten lieber auf eigenem Grund bauen wolle als in einer Mietvariante, aber auch wegen der Zufahrtssituation, die bei Anrainern auf heftigen Widerstand stieß.

Nachdem, wie berichtet, auch der Baubescheid wegen eines Formfehlers aufgehoben wurde, möchte Walser in der Vigilgasse ein neues Projekt verwirklichen, konkret betreutes Wohnen und wohnbaugeförderte Mietwohnungen für junge Thaurer. Hier stünden aber erst noch Verhandlungen mit der WE an.

„Aus unserer Sicht gibt es noch keine Einigung“, meint WE-Geschäftsführer Walter Soier. Beide Seiten hätten ihre Vorstellungen ausgetauscht, Basis einer Einigung könne aber „nur ein fixiertes neues Projekt bzw. die Entscheidung im Gemeinderat über die Eckpunkte einer zukünftigen Bebauung sein“. Die WE habe sich bereit erklärt, „darauf aufbauend über eine Auflösung des bestehenden Mietvertrags zu verhandeln“. Die Gespräche liefen „in einem guten Klima“ ab: „Aber es kann nur ein Schritt nach dem anderen erfolgen.“

In der Frage der noch offenen Planungskosten – ca. 220.000 Euro, die die WE im Auftrag der Gemeinde bereits verplant hat – habe man sich nun darauf verständigt, dass die Gemeinde einen Teil, ca. 100.000 Euro, übernimmt, so Walser. (md)