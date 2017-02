Innsruck – Die Anzahl der Mindestsicherungsempfän­ger hat sich in Tirol von 11.500 im Jahr 2010 auf rund 17.000 im Jahr 2016 erhöht. Die Gesamtausgaben betrugen 2016 56 Millionen Euro. 2005 waren es noch 19 Millionen Euro. Der Anteil von Nicht-EU-Bürgern an den Mindestsicherungsbeziehern ist in den vergangenen zehn Jahren von 20 auf 38 Prozent gestiegen, wobei jener von den österreichischen Empfängern von 71 auf 51 Prozent gesunken ist.

Die Neuregelung der Mindestsicherung soll dieser Entwicklung Rechnung tragen. Schwarz-Grün hat den Gesetzesentwurf in Begutachtung geschickt. Bis 24. März haben nun die Interessenvertretungen Zeit, ihre Stellungnahme abzugeben. Kritik kam von Sozialvereinen, denen die Neuregelung viel zu weit geht, und am anderen Ende von der FPÖ, die das Gegenteil sieht. Der Gesetzesentwurf sei „Kosmetik“, mehr nicht.

Zu einer Deckelung des Sozialgeldes für Mehrpersonenhaushalte auf 1500 Euro im Monat, wie in Oberösterreich, konnte sich Schwarz-Grün nicht durchringen. Die ÖVP wollte den Deckel, die Grünen nicht. Dennoch glaubt ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf, dass das neue Gesetz helfen wird, Sozialtourismus zu unterbinden. Einen solchen hatten die zuständigen Stellen aus Deutschland und auch aus anderen Bundesländern geortet. Tirol müsse daher „unattraktiver“ werden, sagt Wolf. Die Wohnkosten sind künftig pro Bezirk gedeckelt. Wie hoch die Euro-Grenzen sein werden, wird derzeit mit den Bezirken und der Stadt Innsbruck ausgearbeitet. Bis jetzt haben die Wohnkosten die Mindestsicherungsbeiträge in die Höhe getrieben. Dennoch seien kaum Unterkünfte für Mindestsicherungsbezieher zu finden, klagen Sozialvereine.

Wohnungen sollen auch zugewiesen werden. Schwarz-Grün will mehr Sach- als Geldleistungen. Angedacht ist – wie bisher – Asylberechtigte in Asylwerberunterkünften wohnen zu lassen. Ausgesetzt wird die Mindestsicherung, wenn der Empfänger länger als zwei Wochen im Ausland weilt. Mehrkindfamilien bekommen etwas weniger Geld, weil die Prozentsätze ab dem dritten Kind reduziert werden.

Spannend wird, wie das neue Gesetz vollzogen wird – sprich, wie die Kontrolle aussieht. Dazu wollten die Bezirkshauptmannschaften gestern noch nichts sagen. In Wien hat der Rechnungshof schwere Mängel bei der Kontrolle der Mindestsicherungsempfänger festgestellt. Asylberechtigte ohne Papiere hätten Sozialgeld bezogen, ebenso wie Kinder, die unauffindbar seien. Die rot-grüne Wiener Stadtregierung kündigte gestern an, die Mängel beheben zu wollen. In Tirol werde sehr engmaschig kontrolliert, erklärt Klubobmann Wolf. So grobe Verstöße wie in Wien seien ihm in Tirol nicht bekannt. „Missbrauch kann man allerdings nie ausschließen.“ (aheu)