Von Wolfgang Otter

Wörgl – Grund und Boden sind in Tirol knapp. Das ist keine Neuheit, aber die Antwort der Stadt Wörgl schon. Zumindest wenn der Antrag der Liste Hedi Wechner und der Freiheitlichen Wörgler Liste (FWL) so wie bei der jüngsten Gemeinderatssitzung eingebracht durchgeht, was angesichts der Mehrheit der beiden Gruppierungen und breiter Zusammenarbeit sicher ist. „Grundstückspreise haben enormen Einfluss auf die Mieten, deshalb brauchen wir eine eigene Widmungskategorie für leistbaren Wohnbau, Baulandmobilisierung und ein entschiedenes Vorgehen gegen das Horten von Bauland“, begründeten die beiden Listen ihren Antrag auf die Einführung einer flächendeckenden Vertragsraumordnung, wie sie bereits in vielen Gemeinden angewandt wird. Denn, so BM Hedi Wechner, in der Praxis zeige sich „sehr oft, dass durch Umwidmung gewonnenes Bauland nicht widmungskonform verwendet wird“, sondern Spekulationszwecken diene. Durch diese Vertragsraumordnung könnte die Stadtgemeinde billige Baugrundstücke sichern.

Dabei können unter anderem zwischen Grundstückseigentümern und der Gemeinde die Verwendung des Grundstückes, die Frist, innerhalb der gebaut werden muss, aber auch allenfalls Grundabtretungen für sozialen Wohnbau bzw. Verkehrsflächen vereinbart werden. Die Bedingungen bei der Nichterfüllung des Vertrages können dabei durchaus hart sein.

Darauf machen auch die Listen Wechner und FWL in ihrem Antrag aufmerksam: „Für den Fall, dass z. Bsp. ein Grundeigentümer ein umgewidmetes Grundstück zu einem späteren Zeitpunkt entgegen seinem ursprünglich privaten angemeldeten Nutzungsbedarf nunmehr an Dritte veräußern möchte, könnte eine der Auflagen sein, dass in diesen Fällen der Gemeinde Wörgl ein Vorverkaufs-, Wiederkaufsrecht oder Optionsrecht eingeräumt wird.“

Aber laut der Listen Wechner und FWL werde darauf geachtet werden, „dass der Inhalt der Vereinbarung und die für die Einhaltung der Vereinbarung vorgesehenen Sicherungsinstrumente angemessen, verhältnismäßig und notwendig sind“. Und noch eines: Der Vertrag ist nicht prinzipiell Voraussetzung für eine Umwidmung – gezwungen kann laut Buchstaben des Gesetzes niemand werden und daher eine Widmung wegen eines nicht unterschriebenen Vertrags auch nicht verwehrt werden.

Der Antrag ist auch im Zusammenhang mit der neusten Entwicklungsprognose des Landes Tirol für den Planungsverband Wörgl und Umgebung zu sehen. Auf Wörgl kommt bis 2030 ein beträchtliches Wachstum zu. So wird prognostiziert, dass die Bevölkerungszahl von 31.900 (2015) auf fast 40.000 steigen wird (die Tiroler Tageszeitung berichtete darüber). Ein großer Teil des Zuzugs wird in erster Linie die Stadt Wörgl treffen.

Auch die Wörgler Grünen stellten in der jüngsten Sitzung einen Antrag auf billiges Wohnen: Die Stadt solle sich um so genannte 5-Euro-Mietwohnungen bemühen.